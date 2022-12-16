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Как быстро найти ближайший пункт несокрушимости: подробная инструкция

Пункт несокрушимости в Киеве (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

16 декабря Россия массированно обстреляла Украину, из-за чего во многих регионах нет электро- и водоснабжения. Ранее на случаи непредвиденных ситуаций по городам развернули пункты несокрушимости, куда можно обращаться за помощью.

Как быстро найти ближайший к вам пункт - подробнее читайте в материале Styler.

Карта с пунктами несокрушимости

В настоящее время существуют пункты несокрушимости трех категорий:

  • "Пункты Несокрушимости". Это привычные для нас места, организованные областными властями и ГСЧС. В этих пунктах есть генераторы, тепло, интернет, чай/кофе, аптечка.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

  • "Пункты Несокрушимости" ответственного бизнеса. Здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты. Их уже открыли в отделениях ROZETKA, Новая Почта.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

  • Магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии. Эти учреждения не предоставляют услуги подзарядки гаджетов.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

Найти карту со всеми точками можно на сайте https://nezlamnist.gov.ua/

Бот для поиска

Есть другой способ ускорить поиск с помощью специального бота в Telegram. Для этого нужно просто ввести свой адрес, а сервис покажет ближайшие вам пункты несокрушимости.

С помощью бота вы можете узнать:

  • как работают пункты
  • их графики работы
  • услуги, которые вы можете получить там

Важно! Адреса Пунктов Несокрушимости в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий (до 40 км), не разглашаются из соображений безопасности.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях, а также о всей территории Донецкой и Херсонской областей.

Информация о местоположении Пунктов Несокрушимости в этих регионах можно узнать в местных органах власти.

Что можно получить в пунктах несокрушимости

В этих локациях вам предоставят:

  • тепло
  • воду
  • свет
  • мобильную связь
  • интернет
  • зарядку для мобильных устройств
  • места для отдыха
  • обеспечение для мам и детей
  • аптечки

Точки могут одновременно принять от 40 до 500 человек. Временных лимитов на пребывание не устанавливают, однако в таких ситуациях важно думать и о других людях, которые пришли получить помощь.

Если во время вашего пребывания в пункте несокрушимости раздается сигнал воздушной тревоги или другой опасности, работники имеют алгоритм действий и скоординируют вас.

Читайте, как работает метро Киева прямо сейчас во время воздушной тревоги.

Ранее мы также рассказывали о пункте несокрушимости в Николаеве, у которого есть интересная особенность.

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