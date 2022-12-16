Как быстро найти ближайший пункт несокрушимости: подробная инструкция

Карта с пунктами несокрушимости

В настоящее время существуют пункты несокрушимости трех категорий:

"Пункты Несокрушимости". Это привычные для нас места, организованные областными властями и ГСЧС. В этих пунктах есть генераторы, тепло, интернет, чай/кофе, аптечка.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

"Пункты Несокрушимости" ответственного бизнеса. Здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты. Их уже открыли в отделениях ROZETKA, Новая Почта.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

Магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии. Эти учреждения не предоставляют услуги подзарядки гаджетов.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

Найти карту со всеми точками можно на сайте https://nezlamnist.gov.ua/

Бот для поиска

Есть другой способ ускорить поиск с помощью специального бота в Telegram. Для этого нужно просто ввести свой адрес, а сервис покажет ближайшие вам пункты несокрушимости.

С помощью бота вы можете узнать:

как работают пункты

их графики работы

услуги, которые вы можете получить там

Важно! Адреса Пунктов Несокрушимости в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий (до 40 км), не разглашаются из соображений безопасности.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях, а также о всей территории Донецкой и Херсонской областей.

Информация о местоположении Пунктов Несокрушимости в этих регионах можно узнать в местных органах власти.

Что можно получить в пунктах несокрушимости

В этих локациях вам предоставят:

тепло

воду

свет

мобильную связь

интернет

зарядку для мобильных устройств

места для отдыха

обеспечение для мам и детей

аптечки

Точки могут одновременно принять от 40 до 500 человек. Временных лимитов на пребывание не устанавливают, однако в таких ситуациях важно думать и о других людях, которые пришли получить помощь.

Если во время вашего пребывания в пункте несокрушимости раздается сигнал воздушной тревоги или другой опасности, работники имеют алгоритм действий и скоординируют вас.