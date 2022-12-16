У Києві пролунали вибухи: працює ППО
У Києві вранці 16 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.
Оновлено 09:40.
Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив про збиття ворожої ракети поблизу міста.
Оновлено 09:38.
Кличко повідомляє про вибух у Дніпровському районі столиці.
Оновлено 09:25. Міський голова Києва підтверджує вибухи на лівому березі столиці.
"Вибухи пролунали в Деснянському районі міста. Усі служби зараз прямують на місце", - повідомив він.
Оновлено 09:17.
Київська міська військова адміністрація також підтверджує роботу систем протиповітряної оборони над Києвом.
Тим часом, начальник Національної поліції Київської області Андрій Небітов показав, як громадян інформують про повітряну тривогу.
Оновлено 09:05. Глава Київської ОВА підтвердив роботу ППО на регіоні.
"В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях. Нічого не фотографуємо і не викладаємо в мережу", - написав Кулеба.
За інформацією місцевих жителів, у кількох районах Києва вранці було чути щонайменше три вибухи. Попередньо, над столицею відпрацювала система протиповітряної оборони.
Офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.
Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу ППО у Київській області.
Фото: робота систем ППО над Київською областю (Telegram)
Нагадаємо, вранці 16 грудня в усіх областях України вранці 16 грудня оголошено повітряну тривогу . Глави різних обласних військових адміністрацій попередили про загрозу ракетної атаки окупантів.
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