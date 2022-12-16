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У Києві пролунали вибухи: працює ППО

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Київ, П'ятниця 16 грудня 2022 08:58
У Києві пролунали вибухи: працює ППО Фото: у Києві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві вранці 16 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

Оновлено 09:40.

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив про збиття ворожої ракети поблизу міста.

Оновлено 09:38.

Кличко повідомляє про вибух у Дніпровському районі столиці.

Оновлено 09:25. Міський голова Києва підтверджує вибухи на лівому березі столиці.

"Вибухи пролунали в Деснянському районі міста. Усі служби зараз прямують на місце", - повідомив він.

Оновлено 09:17.

Київська міська військова адміністрація також підтверджує роботу систем протиповітряної оборони над Києвом.

Тим часом, начальник Національної поліції Київської області Андрій Небітов показав, як громадян інформують про повітряну тривогу.

Оновлено 09:05. Глава Київської ОВА підтвердив роботу ППО на регіоні.

"В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях. Нічого не фотографуємо і не викладаємо в мережу", - написав Кулеба.

За інформацією місцевих жителів, у кількох районах Києва вранці було чути щонайменше три вибухи. Попередньо, над столицею відпрацювала система протиповітряної оборони.

Офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу ППО у Київській області.

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Фото: робота систем ППО над Київською областю (Telegram)

Нагадаємо, вранці 16 грудня в усіх областях України вранці 16 грудня оголошено повітряну тривогу . Глави різних обласних військових адміністрацій попередили про загрозу ракетної атаки окупантів.

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