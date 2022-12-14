Не лише зігріють: у Миколаєві відкрили Пункт Незламності із родзинкою (відео)

У Миколаєві розпочав свою роботу унікальний Пункт Незламності. Його особливість у тому, що там можна не лише зігрітися або зарядити гаджети, а й скуштувати домашньої випічки.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram -каналі.

Що відомо про цей Пункт Незламності

За словами Віталія Кіма, цей Пункт став результатом роботи Миколаївської обласної військової адміністрації та турецьких благодійних фондів.

"Для миколаївців відкрили сучасний "Пункт незламності", який може вмістити до 150 осіб та обладнаний мобільною пекарнею", - написав він.

Пекарня може виробити до 3 000 буханок хліба. Їх роздають усім тим, хто прийшов до Пункту зігрітися.

Окрім того, як і всі решта Пунктів Незламності, у цьому можна зарядити гаджети, випити теплого чаю або отримати іншу необхідну допомогу.

Нагадаємо, що в Києві також відкриті сотні Пунктів Незламності. Раніше ми детально показали їхню роботу та послуги, які там можна отримати.