Как быстро найти ближайший пункт несокрушимости: подробная инструкция
16 декабря Россия массированно обстреляла Украину, из-за чего во многих регионах нет электро- и водоснабжения. Ранее на случаи непредвиденных ситуаций по городам развернули пункты несокрушимости, куда можно обращаться за помощью.
Как быстро найти ближайший к вам пункт - подробнее читайте в материале Styler.
Карта с пунктами несокрушимости
В настоящее время существуют пункты несокрушимости трех категорий:
- "Пункты Несокрушимости". Это привычные для нас места, организованные областными властями и ГСЧС. В этих пунктах есть генераторы, тепло, интернет, чай/кофе, аптечка.
Скриншот: nezlamnist.gov.ua
- "Пункты Несокрушимости" ответственного бизнеса. Здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты. Их уже открыли в отделениях ROZETKA, Новая Почта.
Скриншот: nezlamnist.gov.ua
- Магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии. Эти учреждения не предоставляют услуги подзарядки гаджетов.
Скриншот: nezlamnist.gov.ua
Найти карту со всеми точками можно на сайте https://nezlamnist.gov.ua/
Бот для поиска
Есть другой способ ускорить поиск с помощью специального бота в Telegram. Для этого нужно просто ввести свой адрес, а сервис покажет ближайшие вам пункты несокрушимости.
С помощью бота вы можете узнать:
- как работают пункты
- их графики работы
- услуги, которые вы можете получить там
Важно! Адреса Пунктов Несокрушимости в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий (до 40 км), не разглашаются из соображений безопасности.
Речь идет о Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях, а также о всей территории Донецкой и Херсонской областей.
Информация о местоположении Пунктов Несокрушимости в этих регионах можно узнать в местных органах власти.
Что можно получить в пунктах несокрушимости
В этих локациях вам предоставят:
- тепло
- воду
- свет
- мобильную связь
- интернет
- зарядку для мобильных устройств
- места для отдыха
- обеспечение для мам и детей
- аптечки
Точки могут одновременно принять от 40 до 500 человек. Временных лимитов на пребывание не устанавливают, однако в таких ситуациях важно думать и о других людях, которые пришли получить помощь.
Если во время вашего пребывания в пункте несокрушимости раздается сигнал воздушной тревоги или другой опасности, работники имеют алгоритм действий и скоординируют вас.
Читайте, как работает метро Киева прямо сейчас во время воздушной тревоги.
Ранее мы также рассказывали о пункте несокрушимости в Николаеве, у которого есть интересная особенность.