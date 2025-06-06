Як швидко знайти і відключити підписки, які "з'їдають" ваші гроші: корисні поради

Кількість підписок у багатьох користувачів вийшла з-під контролю. Музичні та відеосервіси, ЗМІ, благодійність - усе це непомітно "з'їдає" бюджет.
Про те, як відписатися від зайвих підписок і заощадити гроші, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт Engadget.
Перший крок - зрозуміти, які саме підписки підключені. Багато сервісів можуть продовжувати списувати гроші, незважаючи на те, що давно не використовуються.
Один із найнадійніших способів - переглянути банківські та карткові виписки за останній місяць. Абонентські платежі, навіть найнепомітніші, обов'язково з'являться хоча б раз за цей період.
Складніше відстежити річні підписки. Знайти їх можна, використовуючи пошук електронною поштою: варто ввести ключові слова на кшталт "щорічний", "підписка", "ласкаво просимо" тощо. Такі листи часто приходять під час активації підписки. Це може заощадити час порівняно з ручним переглядом річних виписок.
Розваги:
Ігри:
Робота і продуктивність:
Знайомства:
Механізм скасування підписки здебільшого залежить від того, де було оформлено підписку. Якщо її оформляли через пристрій iOS, наприклад, на Strava або Minecraft Realms, скасування відбувається через Apple ID. Аналогічно, підписка на Netflix скасовується через офіційний сайт сервісу.
Після того як визначено джерело підписки, зазвичай необхідно увійти в обліковий запис, перейти в налаштування облікового запису і знайти розділ з активними підписками - там і здійснюється скасування.
Якщо підписку оформлено через один із популярних магазинів додатків, транзакції в банківській виписці можуть відображатися як платежі Apple або Google - без конкретизації сервісу. Щоб дізнатися, за що саме відбуваються списання, варто скористатися вбудованими інструментами цих платформ.
App Store (Apple):
Google Play (Android):
На iPhone або iPad:
На Mac:
На Apple TV:
На ПК:
Незважаючи на очікування високої якості звуку від тарифу Supremium, поки сервіс лише підвищив ціни. Для повернення до безкоштовної версії потрібно скасувати підписку через браузер. Скасування через застосунок можливе, але призведе до видалення акаунта і всіх даних. Щоб зберегти плейлисти - скасування має відбуватися тільки через браузер.
Покрокова інструкція:
З моменту запуску вартість YouTube TV зросла з 35 до 83 доларів на місяць (станом на грудень 2024 року). Скасування підписки можливе як через додаток, так і через браузер.
Через додаток на Android:
Через браузер:
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