Як швидко знайти і відключити підписки, які "з'їдають" ваші гроші: корисні поради

З чого варто почати

Перший крок - зрозуміти, які саме підписки підключені. Багато сервісів можуть продовжувати списувати гроші, незважаючи на те, що давно не використовуються.

Один із найнадійніших способів - переглянути банківські та карткові виписки за останній місяць. Абонентські платежі, навіть найнепомітніші, обов'язково з'являться хоча б раз за цей період.

Складніше відстежити річні підписки. Знайти їх можна, використовуючи пошук електронною поштою: варто ввести ключові слова на кшталт "щорічний", "підписка", "ласкаво просимо" тощо. Такі листи часто приходять під час активації підписки. Це може заощадити час порівняно з ручним переглядом річних виписок.

Категорії популярних підписок, про які користувачі забувають найчастіше

Розваги:

YouTube Premium

Netflix

Twitch (платні підписки на стріми).

Ігри:

PlayStation Plus

Xbox Game Pass.

Робота і продуктивність:

LinkedIn Premium

Adobe Creative Cloud

Microsoft 365.

Знайомства:

Tinder

Bumble.

Прості кроки скасування підписок для популярних сервісів

Механізм скасування підписки здебільшого залежить від того, де було оформлено підписку. Якщо її оформляли через пристрій iOS, наприклад, на Strava або Minecraft Realms, скасування відбувається через Apple ID. Аналогічно, підписка на Netflix скасовується через офіційний сайт сервісу.

Після того як визначено джерело підписки, зазвичай необхідно увійти в обліковий запис, перейти в налаштування облікового запису і знайти розділ з активними підписками - там і здійснюється скасування.

Як скасувати підписки через App Store і Google Play

Якщо підписку оформлено через один із популярних магазинів додатків, транзакції в банківській виписці можуть відображатися як платежі Apple або Google - без конкретизації сервісу. Щоб дізнатися, за що саме відбуваються списання, варто скористатися вбудованими інструментами цих платформ.

App Store (Apple):

Відкрийте додаток "Налаштування" на iPhone або iPad

Натисніть на блок із профілем у верхній частині екрана

Перейдіть у розділ "Підписки"

Знайдіть потрібну підписку і дотримуйтесь інструкцій щодо скасування.

Google Play (Android):

Відкрийте додаток Google Play

Натисніть на іконку профілю в правому верхньому кутку

Перейдіть у розділ "Платежі та підписки"

Виберіть "Підписки" і вимкніть непотрібні.

Як скасувати підписку на Apple TV+

На iPhone або iPad:

Відкрийте "Налаштування"

Натисніть на блок із профілем

Перейдіть у розділ "Підписки"

Виберіть Apple TV+ або Apple One (залежно від способу оформлення)

Натисніть "Скасувати підписку".

На Mac:

Відкрийте App Store

Натисніть на ім'я користувача в нижньому лівому кутку

Перейдіть у "Налаштування облікового запису"

У розділі "Управління" знайдіть пункт "Підписки" і натисніть "Керувати"

Виберіть потрібну підписку і натисніть "Скасувати".

На Apple TV:

Перейдіть у "Налаштування"

Відкрийте розділ "Користувачі та акаунти"

Перейдіть у "Підписки"

Знайдіть потрібну та скасуйте.

На ПК:

Перейдіть на сайт tv.apple.com і увійдіть в акаунт

Натисніть на іконку профілю

Перейдіть у "Налаштування" і перегорніть до розділу "Підписки"

Натисніть "Керувати" і виберіть скасування.

Як відмовитися від Spotify Premium

Незважаючи на очікування високої якості звуку від тарифу Supremium, поки сервіс лише підвищив ціни. Для повернення до безкоштовної версії потрібно скасувати підписку через браузер. Скасування через застосунок можливе, але призведе до видалення акаунта і всіх даних. Щоб зберегти плейлисти - скасування має відбуватися тільки через браузер.

Покрокова інструкція:

Зайдіть на сайт Spotify через браузер і увійдіть в акаунт

Виберіть "Огляд акаунта" (Account Overview)

Натисніть на іконку профілю (або шестірню в мобільній версії), перейдіть у розділ "Аккаунт" (Account)

У блоці "Ваш план" (Your Plan) натисніть "Керувати" (Manage Your Plan)

Натисніть "Скасувати підписку" (Cancel Subscription) і підтвердіть дію.

Як скасувати підписку YouTube TV

З моменту запуску вартість YouTube TV зросла з 35 до 83 доларів на місяць (станом на грудень 2024 року). Скасування підписки можливе як через додаток, так і через браузер.

Через додаток на Android:

Відкрийте додаток YouTube TV

Натисніть на іконку профілю в правому верхньому кутку

Перейти в "Налаштування", "Підписка" (Membership)

Натисніть "Управління" (Manage)

Виберіть "Скасувати підписку" (Cancel Membership) і дотримуйтесь інструкцій.

Через браузер: