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Telegram вводить платні повідомлення: кого це торкнеться і навіщо це потрібно

П'ятниця 07 березня 2025 18:03
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Telegram вводить платні повідомлення: кого це торкнеться і навіщо це потрібно У Telegram можна надсилати повідомлення за гроші (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У березневому оновленні Telegram з'явилися нові функції, що дають змогу публічним особистостям і авторам контенту контролювати вхідні повідомлення і монетизувати свою популярність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу Telegram.

Тепер користувачі можуть зробити листування з незнайомцями платним, отримуючи за це зірки Telegram. Це не тільки захищає від спаму, а й дає змогу монетизувати свою увагу.

Додатково в нових чатах тепер відображається інформація про співрозмовника, включно з його країною, датою реєстрації та спільними групами. Це допоможе швидше розпізнавати шахраїв і уникати небажаних контактів.

Telegram вводить платні повідомлення: кого це торкнеться і навіщо це потрібноЯк виглядає платне спілкування в Telegram (gif: Telegram)

Також зірки Telegram тепер можна використовувати для оплати підписки Telegram Premium і виводити через платформу Fragment. Власники груп отримали можливість керувати балансом зірок, а бізнес - додаткові знижки на надсилання перевірочних кодів через Telegram Gateway.

Крім того, користувачі Android тепер можуть транслювати відео на Chromecast, а в профілях з'явилася функція закріплення подарунків.

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