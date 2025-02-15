Дивіться все, що хочете. Як отримати доступ до світових онлайн-кінотеатрів безкоштовно

Обмежений каталог фільмів і серіалів у нашій країні - не привід відмовлятися від улюбленого контенту. Багато онлайн-кінотеатрів пропонують різні бібліотеки залежно від країни, але обійти ці обмеження простіше, ніж здається.

Про те, як легко розблокувати контент і насолоджуватися фільмами та серіалами без кордонів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт ProtechGuides , присвячений технологіям та інноваціям.

Чому стримінгові сервіси блокують контент за регіонами?

Гео-блокування відбувається через ліцензійні угоди та регіональні регуляції, які різняться в різних країнах. Постачальники контенту укладають угоди зі студіями, мережами та іншими творцями контенту для розповсюдження певних фільмів і ТБ-шоу в конкретних регіонах.

У результаті Netflix або Disney+ можуть мати права на стримінг певних шоу тільки в одній країні, тоді як в інших країнах глядачі змушені чекати, поки контент стане доступним у їхньому регіоні.

Це викликає розчарування у багатьох глядачів, які хочуть мати доступ до глобального каталогу контенту, проте VPN надає просте рішення, дозволяючи користувачам змінювати свою IP-адресу на адресу з країни, де контент доступний.

Як VPN допомагає розблокувати стримінгові сервіси?

VPN працює шляхом шифрування вашого інтернет-з'єднання і перенаправлення даних через віддалений сервер в обраній вами локації. Коли ви підключаєтеся до сервера VPN в іншій країні, це створює видимість, що ви переглядаєте контент із цієї країни, оминаючи гео-обмеження, встановлені стримінговими сервісами.

Наприклад, якщо ви перебуваєте у Великій Британії і хочете дивитися контент на американському Netflix, ви можете під'єднатися до сервера в США через VPN, і Netflix подумає, що ви перебуваєте в Сполучених Штатах.

Це не тільки допомагає розблокувати контент, який інакше був би недоступний, а й захищає вашу інтернет-активність, шифруючи трафік, що гарантує конфіденційність і безпеку ваших даних.

Як вибрати найкращий VPN для стримінгових сервісів?

Не всі VPN однакові, і не всі вони дають змогу обходити блокування стримінгових сервісів. Багато сервісів блокують відомі IP-адреси VPN, тому важливо вибрати VPN, який добре працює з платформами для стримінгу.

ExpressVPN

ExpressVPN часто вважається одним із найкращих VPN для стримінгу. Він пропонує швидкі сервери в більш ніж 90 країнах, включно з ключовими регіонами, як-от США, Великобританія, Канада та Австралія, що дає змогу легко отримувати доступ до різноманітного контенту.

ExpressVPN відомий високою якістю шифрування, відмінними швидкостями з'єднання і здатністю обходити блокування сервісів, таких як Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney+ і BBC iPlayer. З його зручними застосунками ви можете легко під'єднатися до сервера в потрібній вам локації та почати стримінг без затримок.

Ключові особливості:

Підтримка всіх великих стримінгових платформ (Netflix, Hulu, Disney+, BBC iPlayer і т. д.)

Зручний інтерфейс

Високошвидкісні сервери для стримінгу без буферизації

Цілодобова підтримка

NordVPN

NordVPN - чудовий вибір для стримерів, що пропонує велику мережу серверів і відмінну продуктивність. З більш ніж 5000 серверами в 59 країнах він легко допомагає отримувати доступ до контенту з усього світу. Він також пропонує спеціалізовані сервери для стримінгу, які оптимізовані для обходу гео-блокувань на популярних стримінгових сервісах.

NordVPN надійно розблокує Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ та інші сервіси, що робить його чудовим вибором для глобального стримінгу.

Ключові особливості:

Понад 5000 серверів по всьому світу

Оптимізовані сервери для стримінгу на популярних сервісах

Сильні заходи безпеки (подвійне шифрування, вимикач kill switch)

Високі швидкості для безперебійного стримінгу

CyberGhost

CyberGhost - доступний і зручний VPN, що чудово підходить для стримінгу. Із серверами, спеціально призначеними для стримінгу, він дає змогу легко отримувати доступ до таких сервісів, як Netflix, Hulu і BBC iPlayer.

CyberGhost має високошвидкісні з'єднання і широку мережу серверів, гарантуючи, що ви ніколи не зіткнетеся з буферизацією під час перегляду улюбленого контенту. Він також має сильні функції шифрування для захисту ваших стримінгових сесій.

Ключові особливості: