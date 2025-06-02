Що вміє Google Gemini безкоштовно, а які функції доступні за підпискою

З травня 2025 року на конференції Google I/O застосунок Gemini доступний у трьох підписках: безкоштовній, Google AI Pro за 19,99 долара з 2 ТБ зберігання і топовій Google AI Ultra за 249,99 долара з повним набором функцій.

Про те, які функції Google Gemini безкоштовні, а за які доведеться платити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний ресурс 9to5Google , що спеціалізується на новинах про Google і Android.

Моделі Gemini та рівні доступу

Усі користувачі Gemini отримують "загальний доступ" до моделі 2.5 Flash, яка зараз є основною. Безкоштовні користувачі мають "обмежений доступ" до Gemini 2.5 Pro (у попередньому перегляді).

Ця модель, ще на стадії тестування, призначена для задач логічного мислення, математики та програмування - її переваги особливо помітні в інструменті Canvas.

Підписники Google AI Pro отримують "розширений доступ" до моделі 2.5 Pro (попередній перегляд). У застосунку Gemini передбачено ліміти на кількість запитів і сесій для кожної моделі. При досягненні ліміту користувач може переключитися на іншу модель або дочекатися оновлення ліміту. Власники Google AI Pro і Ultra отримують вищі ліміти на просунуті моделі.

Пакет Google AI Ultra дає "максимальний доступ" до моделі 2.5 Pro, а найближчими тижнями Ultra-підписники зможуть протестувати режим Deep Think і новий Agent Mode.

Google AI Ultra забезпечує "найвищий доступ" до 2.5 Pro (фото: 9to5Google)

Контекст і обсяг тексту

У безкоштовній версії контекстне вікно становить 32 000 токенів - це приблизно 50 сторінок тексту. Користувачі Google AI Pro і Ultra отримують доступ до контексту в 1 мільйон токенів, що еквівалентно 1500 сторінкам тексту або 30 000 рядків коду.

Завантаження та аналіз файлів

Безкоштовно можна завантажувати документи та презентації для отримання коротких підсумків, інсайтів і відповідей на запитання. Підтримуються формати DOC, DOCX, PDF, RTF, Google Docs, TXT, PPTX, Google Slides.

Для завантаження таблиць та інших даних потрібна підписка Google AI Pro або Ultra, які також дають змогу аналізувати та візуалізувати інформацію за допомогою діаграм. Підтримувані формати - XLS, XLSX, Google Sheets, CSV, TSV.

Також завантаження та аналіз папок з кодом доступні тільки підписникам. Google обіцяє допомогу у вивченні тисяч рядків коду, налагодженні, оптимізації та внесенні інтелектуальних змін. Підтримуються мови C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL, HTML.

Безкоштовно можна завантажувати документи і презентації (фото: 9to5Google)

Історія чатів і персоналізація

Безкоштовні користувачі можуть зберігати інформацію про свої вподобання (наприклад, "я вегетаріанець" або "роби відповіді коротшими"), щоб не повторювати інструкції в кожному запиті.

Власники Google AI Pro і Ultra отримують можливість, щоб Gemini враховував попередні бесіди для кращого контексту в поточному чаті. Для активації потрібно згадати теми або часові рамки минулих розмов. Розділ "Джерела та пов'язані матеріали" відзначатиме, коли використовується інформація з минулих чатів.

Deep Research - глибокий пошук і аналіз

Перша агентна функція Gemini дає змогу ставити запитання й отримувати план багатопунктового дослідження з можливістю кастомізації. Після підтвердження Gemini шукає інформацію в інтернеті, аналізує дані та складає звіт. З травня 2025 року в Deep Research можна завантажувати файли і зображення, об'єднуючи користувацькі і публічні дані.

Глибокі дослідження:

Безкоштовно - обмежений доступ із використанням моделі 2.5 Flash

Google AI Pro - розширений доступ із моделлю 2.5 Pro

Google AI Ultra - максимальний доступ

Огляд аудіо:

Безкоштовно - обмежений доступ

Google AI Pro - розширений

Google AI Ultra - повний доступ

Генерація зображень:

Усі користувачі отримують загальний доступ до генерації зображень, включно зі створенням людей на картинках. З травня 2025 року в Gemini використовується Imagen 4 для вищої якості та деталізованості, включно з поліпшеною роботою з текстом і типографікою.

Також доступне вбудоване редагування зображень за текстовими запитами - можна коригувати як згенеровані, так і завантажені фото.

Генерація відео: