Как быстро найти и отключить подписки, которые "съедают" ваши деньги: полезные советы

Количество подписок у многих пользователей вышло из-под контроля. Музыкальные и видеосервисы, СМИ, благотворительность - все это незаметно "съедает" бюджет.
О том, как отписаться от лишних подписок и сэкономить деньги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт Engadget.
Первый шаг - понять, какие именно подписки подключены. Многие сервисы могут продолжать списывать деньги, несмотря на то, что давно не используются.
Один из самых надежных способов - просмотреть банковские и карточные выписки за последний месяц. Абонентские платежи, даже самые незаметные, обязательно появятся хотя бы раз за этот период.
Сложнее отследить годовые подписки. Найти их можно, используя поиск по электронной почте: стоит ввести ключевые слова вроде "ежегодный”, “подписка”, “добро пожаловать” и т.д. Такие письма часто приходят при активации подписки. Это может сэкономить время по сравнению с ручным просмотром годовых выписок.
Развлечения:
Игры:
Работа и продуктивность:
Знакомства:
Механизм отмены подписки в большинстве случаев зависит от того, где была оформлена подписка. Если она оформлялась через устройство iOS, например, на Strava или Minecraft Realms, отмена производится через Apple ID. Аналогично, подписка на Netflix отменяется через официальный сайт сервиса.
После того как определен источник подписки, обычно необходимо войти в учетную запись, перейти в настройки аккаунта и найти раздел с активными подписками - там и осуществляется отмена.
Если подписка оформлена через один из популярных магазинов приложений, транзакции в банковской выписке могут отображаться как платежи Apple или Google - без конкретизации сервиса. Чтобы узнать, за что именно происходят списания, стоит воспользоваться встроенными инструментами этих платформ.
App Store (Apple):
Google Play (Android):
На iPhone или iPad:
На Mac:
На Apple TV:
На ПК:
Несмотря на ожидания высокого качества звука от тарифа Supremium, пока сервис лишь повысил цены. Для возврата к бесплатной версии нужно отменить подписку через браузер. Отмена через приложение возможна, но приведет к удалению аккаунта и всех данных. Чтобы сохранить плейлисты - отмена должна производиться только через браузер.
Пошаговая инструкция:
С момента запуска стоимость YouTube TV выросла с 35 до 83 долларов в месяц (по состоянию на декабрь 2024 года). Отмена подписки возможна как через приложение, так и через браузер.
Через приложение на Android:
Через браузер:
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