Знадобиться кілька хвилин: як швидко висушити одяг без сушильної машини

Як швидко висушити білизну

Багато людей сушать одяг біля батарей, але це велика помилка. Зокрема, це може призвести до ризику пожежі та сприяти появі плісняви.

Висушіть одяг праскою та рушником

Якщо у вас немає можливості розвісити одяг на вулиці або висушити його в сушарці, то ви можете використати праску.

Перш ніж почати, візьміть прасувальну дошку та покладіть чистий рушник на вологий одяг і пропрасуйте його при високій температурі. Таким чином, рушник вбере вологу. Потім вивісьте одяг біля вікна на вішалку або сушку до повного висихання.

Допоможе фен

Потрібно ретельно віджати білизну, покласти її на чисту суху поверхню або повісити на вішалку. Потім обдуйте одяг гарячим повітрям, перевертаючи кілька разів, не забуваючи про внутрішню частину.

Однак уникайте використання цього методу на товстих тканинах. Це може зайняти багато часу.

Замотайте випрану білизну в рушник

Щоб швидко висушити білизну, ви можете використовувати великий рушник. Необхідно скрутити одяг, починаючи з одного кінця рушника. Цей рух допоможе видалити зайву вологу з білизни.