Потребуется несколько минут: как быстро высушить одежду без сушильной машины

Как быстро высушить белье

Многие люди сушат одежду возле батарей, но это большая ошибка. В частности, это может привести к риску пожара и способствовать появлению плесени.

Высушите одежду утюгом и полотенцем

Если у вас нет возможности развесить одежду на улице или высушить ее в сушилке, то вы можете использовать утюг.

Прежде чем начать, возьмите гладильную доску и положите чистое полотенце на влажную одежду и прогладьте его при высокой температуре. Таким образом, полотенце впитает влагу. Затем вывесьте одежду возле окна на вешалку или сушку до полного высыхания.

Поможет фен

Следует тщательно отжать белье, положить его на чистую сухую поверхность или повесить на вешалку. Затем обдуйте одежду горячим воздухом, переворачивая несколько раз, не забывая о внутренней части.

Однако избегайте использования этого метода на толстых тканях. Это может занять много времени.

Замотайте выстиранное белье в полотенце

Чтобы быстро высушить белье, вы можете использовать большое полотенце. Необходимо свернуть одежду, начиная с одного конца полотенца. Это движение поможет удалить излишнюю влагу из белья.