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Как избавиться от пятен суперклея на одежде и обуви: простые и быстрые способы

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Суббота 17 сентября 2022 22:01
Как избавиться от пятен суперклея на одежде и обуви: простые и быстрые способы Как вывести суперклей (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Такие тяжелые загрязнения, как пятна от клея - не повод выбрасывать одежду или обувь. Следует знать некоторые способы, которые помогут избавиться от такой проблемы.

Что нужно, чтобы удалить суперклей – читайте ниже.

В частности, часто одно неаккуратное движение при работе с суперклеем может привести к тому, что излюбленный элемент гардероба кажется безнадежно испорченным.

Главное в этом вопросе - быстро действовать.

Пока метка от клея свежая, нужно постирать одежду в горячей воде. Отметим, что сделать это можно как вручную, так и воспользовавшись стиральной машиной.

После этого шага можно попытаться удалить пятно механическим путем. Далее уложите изделие на ровную горизонтальную поверхность и попытайтесь удалить большие куски клея ножом, скребком или ложкой.

Следующее нужно протереть место, на которое попал клей ватным диском или лоскутом ткани, смоченным в ацетоне (средство для снятия лака)

Перед этим рекомендуется проверить реакцию ткани на средство на незаметном участке.

Также избавиться от суперклея можно с помощью столового уксуса. Способ подходит для выведения пятен даже из деликатных тканей. Чтобы использовать такой способ, нужно:

  • Развести 1 ст. л. столового уксуса в 1 стакане теплой воды;
  • Замочить вещь на 40-50 минут;
  • Выстирать одежду привычным способом.

Кроме того, если капля клея оказалась на ботинках, нужно погрузить ватный диск в жидкость для снятия лака или димексида и протереть пятно.

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Также мы писали, как легко отстирать чернила из одежды простыми средствами.

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