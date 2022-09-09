Как правильно сочетать цвета в одежде: фишки, о которых вы могли не знать

Правильное сочетание цветов сделает из вас настоящую модницу, особенно, когда наступает осень с ее серостью, сыростью и прохладой.

Шоколадный и синий

Это чрезвычайно благородное и эффектное сочетание цветов для стильной осени.

"Думаю, джинсы есть у каждой. Теперь стоит лишь докупить шоколадный свитер или обувь", - пишет стилист.

Сиреневый и шоколадный

Сиреневый стал цветом 2022 года по версии Института цвета Pantone.

Стилист говорит, что это очень изысканное сочетание на зимний сезон.

Вишневый и синий

Это одно из любимых цветовых сочетаний Виктории Бекхэм.

"Посмотрите как стильно, дорого и благородно это выглядит, и смело внедряйте в свои осенние образы", - советует стилист.

Серый и желтый

Серый - довольно простой и повседневный цвет. Чтобы вывести его на новый уровень, просто добавьте что-то желтое, и ваш образ станет намного интереснее и свежее.

Лавандовый и желтый

Обратите внимание как лавандовый хорошо он сочетается с желтым.

"Любое лавандовое платье / пиджак / кофту прекрасно дополнит желтый аксессуар в виде туфель или сумки", - советует Анна.

Все фото: instagram.com/anna.le.nova