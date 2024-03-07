Как быстро подать заявление на субсидию всего за 10 минут

Теперь заявление о получении субсидии на оплату коммунальных услуг, газа и топлива можно подать в три раза быстрее, всего за 10 минут. Это можно сделать на портале "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство социальной политики.

Что нужно знать о подаче заявления

Вам не нужно загружать множество документов, потому что большинство из них автоматически "подтянется" в систему благодаря обмену данными между реестрами.

Упрощенная процедура обращения за жилищной субсидией доступна в Украине еще с лета 2023 года, и до сих пор ею можно было воспользоваться через вебресурсы Пенсионного фонда Украины или в бумажной форме: обратившись в госорганы лично или по почте.

Сервисом могут воспользоваться те, кто обращается за субсидией впервые или планирует переоформить ее по истечении срока назначения текущей.

Также украинцам напомнили, что обратиться за назначением субсидии можно в любом уголке страны без привязки к месту регистрации.

Вам могут отказать в субсидии, если

Если хотя бы один из членов семьи официально не работает или не учится;

Если официальная зарплата хотя бы одного члена семьи будет ниже минимальной;

Если заявитель не платит за коммунальные услуги более трех месяцев;

Если у заявителя есть квартира площадью более 130 кв. м или жилой дом – более 230 кв. м;

Не забывайте, что эти ограничения не касаются детских домов семейного типа, многодетных семей, а также семей с тремя или более детьми, находящимися на попечении и заботе.