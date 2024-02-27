Частина українців не отримає субсидії у 2024 році: кого позбавлять пільги

Фото: Хто не отримає субсидію в 2024 році (УНІАН)

У період воєнних дій в Україні продовжують виплачувати житлові субсидії громадянам, проте не всі громадяни можуть претендувати на отримання цього виду допомоги. Існує перелік причин, з яких може бути відмовлено заявнику в призначенні субсидії.

Хто саме не отримає пільгу, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Пенсійний фонд.