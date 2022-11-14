Як швидко перевірити мед на підробку: найдоступніші способи

Мед, як і багато інших продуктів, недобросовісні виробники часто підробляють. Зазвичай це робиться для збільшення маси продукту, надання потрібної солодкості для неякісного чи незрілого продукту.

Що можуть підмішувати в мед і як можна перевірити його якість - читайте нижче.

Найчастіше у мед додають крохмаль, крохмальну патоку, патоку з буряків, сахарозу, інвертований цукор. Рідше в мед можуть додати шкідливі речовини.

Відрізнити з погляду натуральний мед від підробки з сиропу, води та цукру дуже складно. Особливо, якщо ви купуєте запечатаний продукт і в кращому разі можете лише побачити його колір та прозорість.

Якщо мед почав розшаровуватися у банці – це незрілий продукт. Ще про незрілість може сказати зацукрованість на дні, а зверху – рідкий. Такий мед треба швидко використовувати – він може забродити.

Як визначити натуральний мед

Тягучість. Справжній мед не повинен бути рідким. Якщо його трохи нагріти (до 20 градусів) і зачепити ложкою, почати її крутити, то при правильній консистенції мед накручуватиметься на ложку. Якщо він стікає - привід запідозрити підробку.

Крапля. Цей спосіб допоможе визначити у меді наявність зайвої рідини. Візьміть аркуш паперу і капніть медом. Якщо папір стане мокрим – у вас явна підробка. Від натурального меду ніяких вологих плям не повинно бути.

Хліб. Занурте у мед шматочок хліба. Зачекайте кілька хвилин. У натуральному меді хліб затвердіє. Якщо він розмокне – у вас підробка.

Йод. Часто у складі меду буває крохмаль чи борошно. Але ці добавки швидко можна виявити за допомогою йоду. Візьміть ложку меду, розбавте її у воді, а потім капніть туди йод. Якщо рідина стане із синім відтінком – у вас мед із добавками.

Дріт. Візьміть шматочок дроту з нержавіючої сталі та розжарюйте на вогні (за допомогою запальнички, наприклад). А потім занурте дріт у мед. Якщо мед якісний, то до дроту не прилипатиме.

Вогонь. Підпаліть мед. Якісний продукт просто не спалахне. А мед із добавками може змінити колір, оплавиться чи з'явиться різкий хімічний запах. Карамельний запах при нагріванні також свідчить про неякісний мед.

Осад. Якщо взяти ложку меду і розчинити її в чашці чаю, то осаду не повинно бути. І якщо залишити напій, осад не з'явиться і за годину. А ось наявність осаду говорить про неякісний мед, порушення технологій при приготуванні або зберіганні.

Нашатир. Цей тест покаже додавання крохмальної патоки. Розведіть ложку меду в склянці, а потім капніть пару крапель нашатирного спирту. Якщо колір став бурим – у вас підробка.

Оцтова есенція. Щоб перевірити наявність крейди, розведіть ложку меду з водою та капніть оцтовою есенцією. Якщо буде шипляча реакція - крейда є.