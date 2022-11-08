Як вибрати якісний рис і перевірити крупу на підробку: всі способи

На полицях українських супермаркетів можна зустріти безліч сортів рису. І ціни теж вагаються – від 60-80 гривень до кількох сотень.

Як вибрати найкращий рис і якими способами можна перевірити його якість - читайте в матеріалі нижче.

Сорту рису

Найпопулярніший рис в Україні – шліфований. Він підходить для більшості страв, але саме його найчастіше підробляють. Він швидко готується, м'який, але кількість поживних речовин та вітамінів у ньому набагато менша.

Пропарений рис вважається якіснішим, але ця думка помилкова, тому що при термічній обробці він втрачає більшість своїх корисних властивостей.

Нешліфований рис (бурий рис) зустрічається в магазинах рідше і коштує дорожче, а такий рис підходить не для всіх страв і його рідше підробляють. Смак цього рису жорсткіший, але в ньому містяться всі вітаміни групи B, мінерали, фолієва кислота, фосфор, цинк, мідь та йод. Цей рис навіть має протипоказання - його не варто вживати людям з проблемами шлунка.

Чорний рис (чорний карго) - це не зовсім рис, це болотяна рослина, яка нагадує на смак звичайний рис. Його ще називають "водний овес" - він неочищений і часом набагато дорожчий за звичайний рис. У шкірці цієї крупи багато корисних мікроелементів та вітамінів.

Рис також поділяють за розміром, а їх лише три:

Кругло зернистий (4-5 мм)

Середньозернистий (5-6 мм)

Довгозернистий (6-8 мм)

Басматі, Жасмін - це сорти вважаються якіснішими, але насправді всі назви рису зазвичай пов'язані з місцевістю, де його вирощують.

Басматі росте на півночі Індії та в Пакистані, а Жасмін вирощують у Таїланді. Камоліно – виробляють у Єгипті, на березі Нілу, його ще називають єгипетським рисом. В Італії вирощують рис Арборіо (карнаролі).

Який рис для яких страв

Жасмин – білий довгозернистий рис, з ніжним, молочним смаком. Підходить для пряних страв східної кухні, для звичайного гарніру та китайських страв.

Камоліно - середньозернистий рис, що не злипається і підходить для каш, пудингів, різотто, начинки для голубців або тефтелей. Перед фасуванням цей рис обробляють спеціальним маслом.

Арборіо – рис для страв італійської кухні. При варінні стає кремовим, і він не злипається.

Басматі - крохмалю в ньому менше, тому його використовують для будь-яких страв індійської кухні, наприклад, для каррі.

Як вибрати якісний рис

Рис повинен бути великим, білим і однорідним, всі зернятка однакового розміру. Наявність яскраво-білих зерен в упаковці говорить про те, що вони не дозріли й при приготуванні зерна погано зваряться.

Лушпиння в рисі не повинно бути - це пил, який свідчить про низьку якість продукту.

Дроблений рис – це відходи виробництва. Зазвичай його фасують в окрему упаковку та продають за нижчою ціною.

Якщо в упаковці є жовтизна, то це говорить про неправильні умови зберігання рису і можливе утворення цвілі.

Звертайте увагу на дату виготовлення. У свіжого рису більше поживних речовин, а деяких сортів насиченість проявляється лише через 6-10 місяців.

Якщо на упаковці ви бачите напис "відбірний рис" - будьте певні, що це рекламний трюк.

У натурального рису матовий відтінок, а ось у замінників - блякліший колір. Підробку можуть змішати з натуральним рисом, тому не варто купувати рис у непрозорих упаковках.

Як перевірити якість рису

Найпростіший спосіб – за допомогою води. Залийте ложку рису гарячою водою та зачекайте. Якісний рис повинен розбухнути, неякісний швидко перетворюється на кашу.

Якщо залити рис холодною водою, то якісний набухає та тоне. Неякісний – спливає.

Можна підпалити рис запальничкою або сірником і оцінити запах та колір. Якщо запах буде ароматним, зерновим, то у вас якісна крупа. Якщо запах "хімічний", підробка.

Також перевіряють рис за допомогою ступки. Потрібно розтерти рис до порошку. Якщо колір буде білий, то це – рисовий крохмаль. Якщо жовтуватий – значить у рисі є добавки.

А що входить у підробку?

Деякі виробники налагодили виробництво пластикового рису. До складу такого синтетичного рису входить крохмаль та штучний наповнювач.

По суті такий рис більш наближений за своїм складом до поліетилену, ніж до справжньої крупи. Такий рис може викликати алергію, отруєння та проблеми зі шлунком.