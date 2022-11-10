Як швидко перевірити сир на підробку: найпростіші способи

Сир - дуже корисний продукт, який у магазинах, на жаль, коштує недешево. Його можна купити не лише у супермаркетах, а й на ринку. Недобросовісні продавці нерідко домішують у сир різні жири, крохмаль та інші добавки, щоб збільшити вагу та надати продукту кращого товарного вигляду.

Як вибрати якісний сир і швидко перевірити його на підробку – читайте у матеріалі нижче.

Як правильно вибирати сир

Купуючи фасований сир, звертайте увагу на етикетку. Крім дати виготовлення та терміну придатності, там має бути зазначений склад. До складу сиру обов'язково мають входити молоко, закваска, сичужний фермент. Також виробники можуть зазначати, що є харчовий хлористий кальцій. Якщо цих продуктів на етикетці не вказано – не варто купувати.

Натуральний сир має бути білого або кремового кольору. Усі крупинки мають бути однорідні, приблизно одного розміру. В упаковці знежиреного сиру може бути трохи сироватки.

Якщо сир не має запаху або він ледве пахне молоком - то до нього додали сухе молоко. Запах має бути приємним. На смак якісний сир зазвичай без кислинки та гіркуватості.

Що можуть додати до сиру

У виробництві до ненатурального сиру можуть додати безліч різних продуктів. Замість молочного жиру використовують яловичий жир, пальмову олію, кокосову олію. Це не зовсім підробка, але сир при цьому стає гіршим за якістю.

Зазвичай після вживання такого сиру на язику залишається маслянистий присмак та відчуття плівки з жиру.

Ще можуть використовувати соєвий білок або соєве молоко – і такий сир перестає бути продуктом із молока тваринного походження.

Приватні виробники сиру (на ринку) можуть додати в сир крохмаль, товчену крейду і навіть вапно. Такий продукт є однозначно підробкою і навіть небезпечним для здоров'я. У такого сиру зазвичай легкий синтетичний смак чи солодкуватий.

Як перевірити якість сиру

Йод. Капніть краплю йоду на сир і зачекайте кілька хвилин. Якщо сир забарвився у колір йоду – він якісний. Якщо він посинів – там є крохмаль, соя, вода чи вапно.

Окріп. Перевірити наявність рослинних жирів можна за допомогою окропу. Візьміть ложку сиру і розмішайте у склянці з окропом. Якщо є олії, то з'явиться масляниста плівка чи плями. Якщо сир осів грудками - це підробка. Натуральний сир розчиняється в окропі.

Пательня. Розігрійте ложку сиру на сковороді та спостерігайте. Якщо сир згортається і з нього виходить сироватка – він натуральний. Якщо плавиться – то там є пальмова олія.

Повітря. Залишіть трохи сиру на тарілці за кімнатної температури. Якщо сир став жовтим, але смак і запах не змінився, то в ньому є олія. Якщо сир почав швидко скисати та неприємно пахне - він натуральний.

Рожевий колір. Якщо ваш сир через деякий час став рожевого кольору, він зіпсувався і там активно розмножуються бактерії. І це не означає, що він був підробкою. Але їсти його не можна.