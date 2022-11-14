Как быстро проверить мед на подделку: самые доступные способы

Мед, как и многие другие продукты, недобросовестные производители часто подделывают. Обычно это делается для увеличения массы продукта, придания нужной сладости для некачественного или незрелого продукта.

Что могут подмешивать в мед и какими способами можно проверить его качество - читайте ниже.

Чаще всего в мед добавляют крахмал, крахмальную патоку, патоку из свеклы, сахарозу, инвертированный сахар. Реже в мед могут добавить и совсем вредные вещества.

Отличить на взгляд натуральный мед от подделки из сиропа, воды и сахара очень сложно. Особенно, если вы покупаете запечатанный продукт и в лучшем случае можете только увидеть его цвет и прозрачность.

Если мед начал расслаиваться в банке - это незрелый продукт. Еще о незрелости может сказать засахаренность на дне, а сверху - жидкий. Такой мед надо быстро использовать - он может забродить.

Как определить натуральный мед

Тягучесть. Настоящий мед не должен быть водянистым. Если его немного нагреть (до 20 градусов) и зацепить ложкой, начать ее крутить, то при правильной консистенции мед будет накручиваться на ложку. Если он стекает - повод, чтобы заподозрить подделку.

Капля. Этот способ поможет определить в меде наличие лишней жидкости. Возьмите лист бумаги и капните на нее мед. Если бумага станет мокрой - у вас явная подделка. От натурального меда никаких влажных пятен не должно быть.

Хлеб. Погрузите в мед кусочек хлеба. Подождите пару минут. В натуральном меде хлеб затвердеет. Если он размокнет - у вас подделка.

Йод. Часто в составе меда бывает крахмал или мука. Но эти добавки быстро можно обнаружить с помощью йода. Возьмите ложку меда, разбавьте ее в воде, а потом капните туда йод. Если жидкость станет с синим оттенком - у вас мед с добавками.

Проволока. Возьмите кусочек проволоки из нержавейки и раскалите на огне (с помощью зажигалки, например). А потом погрузите проволоку в мед. Если мед качественный, то к проволоке прилипать не будет.

Огонь. Подожгите мед. Качественный продукт просто не загорится. А мед с добавками может изменить цвет, оплавится или появится резкий химический запах. Карамельный запах при нагревании также указывает на некачественный мед.

Осадок. Если взять ложку меда и растворить ее в чашке чая, то осадка не должно быть. И если оставить напиток, осадок не появится и через час. А вот наличие осадка говорит о некачественном меде, нарушениях технологий при приготовлении или хранении.

Нашатырь. Этот тест покажет добавление крахмальной патоки. Разведите ложку меда в стакане, а потом капните пару капель нашатырного спирта. Если цвет стал бурым - у вас подделка.

Уксусная эссенция. Чтобы проверить наличие мела, разведите ложку меда с водой и капните уксусной эссенцией. Если будет шипящая реакция - мел есть.