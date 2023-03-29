Як швидко натерти твердий сир та чим замінити тертку, якщо її під руками немає

Як швидко натерти сир

Швидкість та легкість цього процесу залежить від кількох речей – від гостроти вашої кухонної терки та від твердості сиру. Деколи підсохлий шматочок стає настільки твердим, що зробити з нього стружку здається неможливим.

Але є дуже простий лайфхак – змастіть тертку соняшниковою олією чи вершковим маслом. Це дозволить сиру швидко і легко ковзати терткою і процес стане набагато легше.

Якщо олії під руками немає, то візьміть будь-який кулінарний жир або змочіть тертку теплою кип'яченою водою.

Ще один корисний лайфхак, який стане в пригоді для натирання м'яких сортів сиру або плавленого сирку - помістіть продукт у морозильну камеру на 10-15 хвилин. А потім – натирайте.

Як натерти сир без тертки

А тепер ускладнимо завдання й у вас під руками немає тертки. Не варто засмучуватися, тому що отримати сирну стружку можна й іншими способами.

Блендер. Наріжте шматочками сир, перебийте у блендері. Для більшості страв такий розмір стружок буде якраз.

М'ясорубка. Трохи довше і клопітніше, але якщо під руками більше нічого немає - використовуйте м'ясорубку.

Звичайний ніж. Він має бути гострим, щоб ви могли нарізати дуже тонкі смужки сиру. А потім ці смужки можна покришити ножем чи руками, якщо сир досить сухий.