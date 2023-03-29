Как быстро натереть твердый сыр и чем заменить терку, если ее под руками нет

Как быстро натереть сыр

Скорость и легкость этого процесса зависит от нескольких вещей - от остроты вашей кухонной терки и от твердости сыра. Порой подсохший кусочек становится настолько твердым, что сделать из него стружку кажется невозможным.

Но есть очень простой лайфхак - смажьте терку подсолнечным или сливочным маслом. Это позволит сыру быстро и легко скользить по терке и процесс станет намного легче.

Если масла под руками нет, то возьмите любой кулинарный жир или смочите терку теплой кипяченой водой.

Еще один полезный лайфхак, который пригодится для натирания мягких сортов сыра или плавленого сырка - поместите продукт в морозильную камеру на 10-15 минут. А потом - натирайте.

Как натереть сыр без терки

А теперь усложним задачу и у вас под руками нет терки. Не стоит расстраиваться, так как получить сырную стружку можно и другими способами.

Блендер. Нарежьте кусочками сыр, перебейте в блендере. Для большинства блюд такой размер стружек будет в самый раз.

Мясорубка. Чуть дольше и хлопотнее, но, если под руками больше ничего нет - используйте мясорубку.

Обычный нож. Он должен быть острым, чтобы вы могли нарезать очень тонкие полоски сыра. А потом эти полоски можно покрошить ножом или руками, если сыр достаточно сухой.