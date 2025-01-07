Как быстро и легко сканировать документы в WhatsApp на телефоне

Сканирование документов стало частью нашей повседневной жизни, и для этого не всегда нужно устанавливать отдельные приложения. WhatsApp теперь предлагает простую и удобную функцию для сканирования документов прямо на телефоне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , специализирующийся на технологиях.

Как сканировать документы в WhatsApp

Откройте WhatsApp на своем iPhone. Нажмите на иконку "+”, выберите "Документы", а затем нажмите "Отсканировать документ".

По умолчанию WhatsApp автоматически обнаруживает и захватывает документы. Это удобно, если вы сканируете документы одной рукой. В большинстве случаев это работает точно, однако, если вы хотите захватить документ вручную, нажмите на опцию "Авто" вверху, чтобы переключиться в ручной режим.

Вы можете отсканировать до 24 страниц, и WhatsApp автоматически преобразует их в PDF.

Чтобы внести изменения, нажмите на иконку изображения документа. WhatsApp предлагает базовые функции редактирования, такие как обрезка, фильтр, поворот, удаление и возможность заново отсканировать конкретную страницу.

Когда редактирование будет завершено, нажмите "Готово".

Чтобы поделиться документом с несколькими контактами, нажмите "Сохранить" и выберите те контакты, с которыми хотите поделиться.

Вы также можете добавить подпись. На данный момент нет опции переименовать файл документа. По умолчанию документ получает имя, начинающееся со слова WhatsApp.

Как в WhatsApp сканировать документы (фото: Technology Personalized)

Стоит отметить, что функция сканирования документов в настоящее время недоступна на Android. Для более опытных пользователей, а также для тех, кто ищет более продвинутые функции, можно попробовать бесплатные приложения для сканирования документов, которые предлагают расширенные возможности и удобный интерфейс.