WhatsApp припинить роботу на мільйонах пристроїв! Перевірте, чи є ваш у списку
Компанія Meta вирішила припинити підтримку WhatsApp на старих Android-смартфонах. Йдеться про більш ніж 10-річні пристрої, що працюють на Android KitKat або старіших версіях операційної системи.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт GSMArena, присвячений мобільним пристроям і технологіям.
З 1 січня 2025 року користувачі таких телефонів більше не зможуть використовувати WhatsApp. Причина припинення підтримки - нові функції та можливості додатка. Meta планує впроваджувати більш ресурсомісткі функції, включно з елементами штучного інтелекту, які вимагають сучасного обладнання.
Які пристрої втратять доступ до додатка
Samsung
- Galaxy S3
- Galaxy Note 2
- Galaxy Ace 3
- Galaxy S4 Mini
Motorola
- Moto G (1-го покоління)
- Razr HD
- Moto E 2014
HTC
- One X
- One X+
- Desire 500
- Desire 601
LG
- Optimus G
- Nexus 4
- G2 Mini
- L90
Sony
- Xperia Z
- Xperia SP
- Xperia T
- Xperia V
Якщо ви все ще використовуєте один із цих пристроїв, наприклад, як основний телефон, наполегливол рекомендується створити резервну копію даних WhatsApp і перенести їх на більш сучасний пристрій. В іншому разі вся ваша медіа та історія чатів будуть загублені після 1 січня 2025 року.
Раніше Meta зробила аналогічну заяву щодо iPhone. Підтримка пристроїв, що працюють на iOS версій, старших за 15.1, завершиться в травні 2025 року.
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