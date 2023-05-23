Як швидко і легко привчити собаку до нового корму: прості поради

Змінюйте меню поступово

Перехід на новий корм потребує дбайливого підходу. Різка зміна харчування може викликати у тварин стрес або харчові проблеми. Тому вводити сухий корм потрібно поступово, щоб собака звикав до нього без особливого дискомфорту.

Плавний перехід дозволить травній системі адаптуватися до нових інгредієнтів та текстури. Це дозволить уникнути можливих проблем, таких як діарея чи нудота. А такі ситуації за різкої зміни раціону бувають досить часто.

Рекомендується поступово замінювати частину старого корму на новий протягом кількох днів або навіть тижнів. Почніть із невеликої кількості корму, змішаного з поточним раціоном собаки. Потім поступово збільшуйте порції, доки повністю не перейдете на новий раціон.

Уважно спостерігайте за реакцією тварини. Звертайте увагу на будь-які зміни в апетиті, травленні, поведінці та стані шерсті. Якщо є проблеми – зверніться за консультацією до ветеринара.

Як розв'язувати можливі проблеми при зміні раціону

Адаптація до нового раціону може супроводжуватись різними проблемами – від небажання собаки вживати корм до харчових розладів.

Є кілька правил:

1. Відмова від попереднього раціону та встановлення нового. Забирайте старий корм із раціону собаки, щоб він повністю перейшов на новий. Переконайтеся, що у вихованця немає інших видів їжі й він не зможе перебирати їжею.

2. Стимулюйте апетит та створюйте позитивний досвід. Використовуйте апетитні добавки – невелику кількість нежирного м'яса або кісткового бульйону для мотивації. Створіть позитивні асоціації з новим кормом – можна дати пару шматочків під час гри та як нагороду за виконану команду. Похваліть за прийом нової їжі.

3. Якщо є проблеми з травленням, розділіть порцію на кілька прийомів протягом дня.

4. Підберіть корм, який відповідатиме всім потребам системи травлення вашого собаки. Наприклад, з урахуванням чутливості шлунка чи алергій.