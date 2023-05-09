Чому собака вилизує обличчя господареві: просте пояснення вчених

Собаки чекають на господарів біля дверей і сідають там задовго до появи найдорожчої людини біля будинку. А після – обов'язково вилизують обличчя свого господаря. Поменше пси для цього спеціально намагаються підстрибнути вище, а великі собаки - ставлять лапи на плечі людині.

Чому собаки так роблять завжди, розповіли вчені з Брістольського університету у Science Focus.

Чому собаки лижуть обличчя господареві

Багато людей вважають, що облизування – це вияв радості від того, що господар повернувся додому. До цього додається радісна поведінка, виляння хвостом, стрибки. І хоча слини зазвичай не дуже тішать людину, сам факт такої радості – приємний усім.

Лікар Емілі Блеквелл вважає, що собаки вилизують обличчя людини для того, щоб привітатись і привернути до себе увагу господаря. Для тварин такі прояви вважаються нормальною соціальною поведінкою, яка формувалася паралельно з іншими еволюційними процесами. І так поводилися всі собаки, які в останню тисячу років жили поряд із людиною.

Спроби "розцілувати" можна також сприймати як щенячі звички. Цуценята завжди лижуть свою маму, щоб вона їх погодувала.

"Мається на увазі, що після цього мати повинна відригнути матеріал, який щеня може з'їсти. І в кожному дорослому собаці завжди щось залишається щось цуценяче", - пояснила Блеквелл.

Крім того, у зграйних псових порід є звичка лизати морди старших собак, які повернулися з полювання. Так вони просять відригнути м'ясо. Пізніше ця звичка набула додаткового соціального сенсу - пси на нижніх сходах ієрархії так вітають домінуючих, висловлюючи радість і готовність підкорятися.

Як відучити собаку вилизувати обличчя

Карати за таку поведінку собаку не можна – тварина діє інстинктивно і не розумітиме, чому господар незадоволений. Чому це викликає роздратування – він щиро не розуміє. Але ви можете навчити пса радіти вашому приходу іншим способом.

Наприклад, спробуйте закрити обличчя рукою, і пес радісно вилиже вашу руку. Дайте тварині смачненьке і з часом він привчиться, що вилизування руки вам подобається більше, ніж обличчя.

До речі, кінологи називають й іншу причину таких поцілунків – собаки намагаються ввібрати усі запахи, які господарі збирали весь день. На основі цієї інформації пси роблять висновки - де була людина, з ким спілкувалася, кого гладила і що їла. По суті, вилизувати господаря – це дізнаватися, як минув день у господаря.