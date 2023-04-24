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Ніколи не давайте собакам ці каші, якщо не хочете їм нашкодити: 5 небезпечних круп

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Понеділок 24 квітня 2023 10:42
Ніколи не давайте собакам ці каші, якщо не хочете їм нашкодити: 5 небезпечних круп Якими кашами не можна годувати собак (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Господарі собак часто частують свого улюбленця "людською" їжею. Але експерти вкрай не рекомендують цього робити, адже деякі продукти можуть дуже нашкодити тварині.

Про те, які 5 каш не можна давати собака, пишуть на сторінці Vmiske в Instagram.

Кукурудзяна каша

Ця каша майже зовсім не засвоюється організмом. Вона може призвести до непрохідності кишківника та викликати загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, а також може стати причиною алергії.

Перлова каша

Вона містить велику кількість білка та клітковини, тому теж може викликати алергію. Також перловка погано засвоюється та часто призводить до проносу.

Пшоняна каша

Її важко перетравлювати, від пшона у собак може статися заворот шлунку. Тому не варто додавати її в раціон, навіть у невеликих кількостях.

Каша з бобових

Усі бобові культури абсолютно недопустимі в раціоні хвостатих. Вони не перетравлюються та призводять до сильного газоутворення та закрепів.

Манна каша

Її ще називають "марною" кашею, яка несе велику кількість вуглеводів та найменшу кількість корисних речовин. Її можуть рекомендувати для собак із захворюваннями шлунку, оскільки вона легко перетравлюється. Але просто так її давати не варто, особливо тваринам із зайвою вагою.

"А чи можна взагалі давати собакам крупи? Так! Але каша не повинна бути основою раціону, її додають у невеликій кількості до м’яса, овочів", - пишуть експерти.

Раніше ми розповідали про те, як визначити вік собаки за людськими мірками.

Читайте також про те, чим не можна пригощати собак, бо це може призвести до їхньої смерті.

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