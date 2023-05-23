RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как быстро и легко приучить собаку к новому корму: простые советы

Как перевести собаку на новый корм (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Перевод домашнего любимца от привычного корма к новому всегда требует внимания и терпения. Порой животные не хотят менять свои привычки и начинают отказываться от предложенного нового меню.

Как легко и без стресса перевести собаку на новый корм - читайте в рекомендациях ниже.

Меняйте меню постепенно

Переход на новый корм требует бережного подхода. Резкая смена питания может вызвать у животного стресс или пищевые проблемы. Поэтому вводить сухой корм нужно постепенно, чтобы собака привыкала к нему без особого дискомфорта.

Плавный переход позволит пищеварительной системе адаптироваться к новым ингредиентам и текстуре. Это позволит избежать возможных проблем, таких как диарея или тошнота. А такие ситуации при резкой смене рациона бывают довольно часто.

Рекомендуется постепенно заменять часть старого корма на новый на протяжении нескольких дней или даже недель. Начните с небольшого количества корма, смешанного с текущим рационом собаки. Потом постепенно увеличивайте порции, пока полностью не перейдете на новый рацион.

Внимательно наблюдайте за реакцией животного. Обращайте внимание на любые изменения в аппетите, пищеварении, поведении и состоянии шерсти. Если есть проблемы - обратитесь за консультацией к ветеринару.

Как решать возможные проблемы при смене рациона

Адаптация к новому рациону может сопровождаться разными проблемами - от нежелания собаки употреблять корм до пищевых расстройств.

Есть несколько правил:

1. Отказ от предыдущего рациона и установление нового. Убирайте старый корм из рациона собаки, чтобы она полностью перешла на новый. Убедитесь, что у питомца нет других видов еды и он не сможет перебирать пищей.

2. Стимулируйте аппетит и создавайте позитивный опыт. Используйте аппетитные добавки - небольшое количество нежирного мяса или костного бульона для мотивации. Создайте позитивные ассоциации с новым кормом - можно дать пару кусочков во время игры и в награду за выполненную команду. Похвалите за прием новой пищи.

3. Если есть проблемы с пищеварением, то разделите порцию на несколько приемов в течение дня.

4. Подберите корм, который будет отвечать всем потребностям системы пищеварения вашей собаки. Например, с учетом чувствительности желудка или аллергий.

Кстати, ранее мы писали о том, почему собаки вылизывают лицо своим хозяевам.

А еще рассказывали о том, какие каши нельзя давать собакам.

Читайте РБК-Украина в Google News
собакасобакитваринихарчування тварин