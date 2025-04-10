Як ШІ змінює правила гри в мистецтві: що кажуть художники

Штучний інтелект давно перестав бути виключно інструментом для науки і технологій - він дедалі активніше входить у світ мистецтва. Але як художники сприймають такі зміни?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge розповідає про думки тих, хто використовує ШІ у своїй творчості, а також про те, як він впливає на їхні підходи до створення мистецтва.

Аргументи проти ШІ в мистецтві

Багато художників критикують генератори зображень, такі як Midjourney і Stability AI. Їх турбує, що ці технології використовують чужі роботи для навчання без компенсації авторам, а також створюють одноманітні зображення, які не вирізняються оригінальністю. Однак чи можна використовувати ШІ у творчих цілях так, щоб це стало мистецтвом?

Від колажів до світу з ШІ

Художник з Окленда, Бретт Аморі, активно застосовує ШІ у своїй роботі. Він використовує генератори зображень не для створення масових однотипних картин, як це часто відбувається у "швидкому мистецтві", а для створення складних світів і експериментів з машинними збоями.

Його натхнення прийшло з роботи в Kinko's у 90-х роках, де він створював колажі, поміщаючи сміття і рослини в ксерокс. Сьогодні ж він генерує зображення за допомогою ChatGPT і створює з ним візуальні петлі, що використовують вигадані мови.

Як зазначає мистецтвознавець Бен Девіс, зараз дуже важко зрозуміти, які моральні орієнтири існують для мистецтва зі ШІ. Якщо художник використовує ШІ, його можуть засудити. Однак, ШІ вже став невід'ємною частиною сучасного мистецтва, і, на думку Девіса, його не вдасться "покласти назад у коробку".

Приклади маніпуляції ШІ в мистецтві

З 2022 року багато художників експериментують зі ШІ. Так, Стеф Мей Свенсон створила за допомогою ШІ образ, який став мемом - жінку, звану Лоаб, протилежність Мерлону Брандо.

Лорі Сіммонс використовувала ШІ для створення ідеалізованих образів жінок, що призвело до створення унікальної мистецької роботи, яка об'єднала цифрове редагування і традиційні методи.

: Я відкрила цю жінку, яку я називаю Loab, у квітні. ШІ відтворив її легше, ніж більшість знаменитостей. Її присутність наполеглива, і вона переслідує кожне зображення, якого торкається. CW: Присядьте. Це справжня історія жахів, яка різко набуває жахливого характеру. pic.twitter.com/gmUlf6mZtk - steph maj swanson (@supercomposite) September 6, 2022



Подібні практики пов'язані з глітч-артом, коли художники використовують помилки технологій для створення унікальних творів. Ще в 60-70-х роках художники, такі як Нам Джун Пайк і Джуд Ялкут, використовували спотворення відео та електронні технології для створення арт-об'єктів. У 90-х роках з'явилися колективи, такі як JODI, що використовують помилки ASCII-дисплеїв для створення зображень.

Аморі використовує ChatGPT для створення штучних мов і світів. Він генерує зображення, а потім просить ШІ описати їх вигаданою мовою. Ця гра з мовою та образами дає йому змогу створювати унікальні витвори, які він додатково редагує вручну, використовуючи старовинні художні техніки, як-от венеціанська глазур.



Створення ШІ-персонажів: нова форма мистецтва?

Девіс порівнює роботу з ШІ зі створенням штучного співрозмовника або "ШІ-подруги". Ідея полягає в тому, щоб через спілкування з АІ створити персонажа, який відповідатиме особистим побажанням художника. Це дає змогу виявляти несподівані та креативні результати, які можуть стати основою для творів мистецтва.

Однак Девіс зазначає, що використання ШІ в мистецтві може знизити цінність зображення як такого. Оскільки ШІ може копіювати будь-який стиль, глядачі перевантажені масою контенту, і це знижує сприйняття навіть найякісніших творів.

Протести художників і проблеми авторських прав

Багато художників протестують проти використання їхніх робіт для навчання ШІ без дозволу. Вони подали численні позови проти компаній, які створюють генеративні ШІ, звинувачуючи їх у порушенні авторських прав. Деякі художники використовують інструменти, такі як Nightshade і Glaze, щоб зробити свої роботи непридатними для навчання ШІ.

Поки що немає рішення, як розглядати авторські права на роботи, створені за допомогою ШІ. Якщо зображення повністю створене машиною, без участі людини, це не вважається авторським твором. Однак якщо художник перетворює роботу ШІ на щось нове, то це може бути захищено авторським правом.

Майбутнє мистецтва зі ШІ

Девіс вважає, що художники, які використовують ШІ, перебувають на шляху до пошуку нового підходу до творчості. Стиль, який був важливий для оригінальності в мистецтві, може втратити свою цінність, оскільки ШІ здатний копіювати і відтворювати будь-які художні прийоми. У майбутньому художники визначатимуться не тільки стилем, а й тим, як вони створюють цілі творчі всесвіти і як вони взаємодіють з аудиторією.