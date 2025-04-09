У Google Таблиці впровадили ШІ: як із ним працювати і що він може
Компанія Google додала вбудованого ШІ-помічника в сервіс Google Таблиці. Нова функція, заснована на можливостях Gemini for Workspace, дає змогу користувачам автоматично генерувати текст, категоризувати інформацію та багато іншого.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний центр підтримки Google.
Щоб скористатися ШІ, достатньо ввести спеціальну формулу в комірці: =AI("ваш запит", [діапазон даних]). Наприклад, можна згенерувати слоган, проаналізувати відгуки користувачів або створити персоналізований лист подяки. Дані із зазначених комірок будуть використовуватися як контекст.
ШІ в Таблицях може:
- Генерувати текст на основі ваших даних
- Виділяти ключові висновки
- Категоризувати інформацію та розпізнавати емоції
- Спрощувати роботу з великими масивами даних.
Функція поки доступна не всім: може знадобитися змінити мову інтерфейсу на англійську, а доступ залежить від налаштувань адміністратора. Крім того, є ліміти на кількість генерацій і обмеження - не більше 200 комірок за раз.
Функція вже впроваджується і стане доступною більшості користувачів найближчим часом.
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