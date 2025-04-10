Как ИИ меняет правила игры в искусстве: что говорят художники

Искусственный интеллект давно перестал быть исключительно инструментом для науки и технологий - он все активнее входит в мир искусства. Но как художники воспринимают такие изменения?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge рассказывает о мнениях тех, кто использует ИИ в своем творчестве, а также о том, как он влияет на их подходы к созданию искусства.

Аргументы против ИИ в искусстве

Многие художники критикуют генераторы изображений, такие как Midjourney и Stability AI. Их беспокоит, что эти технологии используют чужие работы для обучения без компенсации авторам, а также создают однообразные изображения, которые не отличаются оригинальностью. Однако можно ли использовать ИИ в творческих целях так, чтобы это стало искусством?

От коллажей к миру с ИИ

Художник из Окленда, Бретт Амори, активно применяет ИИ в своей работе. Он использует генераторы изображений не для создания массовых однотипных картин, как это часто происходит в "быстром искусстве", а для создания сложных миров и экспериментов с машинными сбоями.

Его вдохновение пришло из работы в Kinko’s в 90-х годах, где он создавал коллажи, помещая мусор и растения в ксерокс. Сегодня же он генерирует изображения с помощью ChatGPT и создает с ним визуальные петли, использующие вымышленные языки.

Как отмечает искусствовед Бен Дэвис, сейчас очень трудно понять, какие моральные ориентиры существуют для искусства с ИИ. Если художник использует ИИ, его могут осудить. Однако, ИИ уже стал неотъемлемой частью современного искусства, и, по мнению Дэвиса, его не удастся "положить обратно в коробку".

Примеры манипуляции ИИ в искусстве

С 2022 года многие художники экспериментируют с ИИ. Так, Стеф Мэй Свенсон создала с помощью ИИ образ, который стал мемом - женщину, называемую Лоаб, противоположность Мэрлону Брандо.

Лори Симмонс использовала ИИ для создания идеализированных образов женщин, что привело к созданию уникальной художественной работы, объединившей цифровое редактирование и традиционные методы.

: I discovered this woman, who I call Loab, in April. The AI reproduced her more easily than most celebrities. Her presence is persistent, and she haunts every image she touches. CW: Take a seat. This is a true horror story, and veers sharply macabre. pic.twitter.com/gmUlf6mZtk — steph maj swanson (@supercomposite) September 6, 2022



Подобные практики связаны с глитч-артом, когда художники используют ошибки технологий для создания уникальных произведений. Еще в 60-70-х годах художники, такие как Нам Джун Пайк и Джуд Ялкут, использовали искажения видео и электронные технологии для создания арт-объектов. В 90-х годах появились коллективы, такие как JODI, использующие ошибки ASCII-дисплеев для создания изображений.

Амори использует ChatGPT для создания искусственных языков и миров. Он генерирует изображения, а затем просит ИИ описать их на вымышленном языке. Эта игра с языком и образами позволяет ему создавать уникальные произведения, которые он дополнительно редактирует вручную, используя старинные художественные техники, такие как венецианская глазурь.



Создание ИИ-персонажей: новая форма искусства?

Дэвис сравнивает работу с ИИ с созданием искусственного собеседника или "ИИ-подруги". Идея состоит в том, чтобы через общение с ИИ создать персонажа, который будет соответствовать личным пожеланиям художника. Это позволяет выявлять неожиданные и креативные результаты, которые могут стать основой для произведений искусства.

Однако Дэвис отмечает, что использование ИИ в искусстве может снизить ценность изображения как такового. Поскольку ИИ может копировать любой стиль, зрители перегружены массой контента, и это снижает восприятие даже самых качественных произведений.

Протесты художников и проблемы авторских прав

Многие художники протестуют против использования их работ для обучения ИИ без разрешения. Они подали многочисленные иски против компаний, которые создают генеративные ИИ, обвиняя их в нарушении авторских прав. Некоторые художники используют инструменты, такие как Nightshade и Glaze, чтобы сделать свои работы неприменимыми для обучения ИИ.

Пока что нет решения, как рассматривать авторские права на работы, созданные с помощью ИИ. Если изображение полностью создано машиной, без участия человека, это не считается авторским произведением. Однако если художник превращает работу ИИ в нечто новое, то это может быть защищено авторским правом.

Будущее искусства с ИИ

Дэвис считает, что художники, использующие ИИ, находятся на пути к поиску нового подхода к творчеству. Стиль, который был важен для оригинальности в искусстве, может утратить свою ценность, поскольку ИИ способен копировать и воспроизводить любые художественные приемы. В будущем художники будут определяться не только стилем, но и тем, как они создают целые творческие вселенные и как они взаимодействуют с аудиторией.