Как ИИ меняет правила игры в искусстве: что говорят художники

Многие художники критикуют генераторы изображений, такие как Midjourney и Stability AI. Их беспокоит, что эти технологии используют чужие работы для обучения без компенсации авторам, а также создают однообразные изображения, которые не отличаются оригинальностью. Однако можно ли использовать ИИ в творческих целях так, чтобы это стало искусством?

Художник из Окленда, Бретт Амори, активно применяет ИИ в своей работе. Он использует генераторы изображений не для создания массовых однотипных картин, как это часто происходит в "быстром искусстве", а для создания сложных миров и экспериментов с машинными сбоями.

Его вдохновение пришло из работы в Kinko’s в 90-х годах, где он создавал коллажи, помещая мусор и растения в ксерокс. Сегодня же он генерирует изображения с помощью ChatGPT и создает с ним визуальные петли, использующие вымышленные языки.

Как отмечает искусствовед Бен Дэвис, сейчас очень трудно понять, какие моральные ориентиры существуют для искусства с ИИ. Если художник использует ИИ, его могут осудить. Однако, ИИ уже стал неотъемлемой частью современного искусства, и, по мнению Дэвиса, его не удастся "положить обратно в коробку".

С 2022 года многие художники экспериментируют с ИИ. Так, Стеф Мэй Свенсон создала с помощью ИИ образ, который стал мемом - женщину, называемую Лоаб, противоположность Мэрлону Брандо.

Лори Симмонс использовала ИИ для создания идеализированных образов женщин, что привело к созданию уникальной художественной работы, объединившей цифровое редактирование и традиционные методы.

