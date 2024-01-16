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Хвора на рак Шеннен Догерті - про свої похорони: "Це має бути вечірка"

Вівторок 16 січня 2024 14:40
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Хвора на рак Шеннен Догерті - про свої похорони: "Це має бути вечірка" Шеннен Догерті (фото: instagram.com/theshando)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка "Зачарованих" Шеннен Догерті, яка вісім років бореться з раком грудей, зізналася, що є "багато людей", яких вона не хоче бачити на своїх похоронах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск подкасту акторки "Давайте прояснимо".

Яким артистка бачить свій похорон

Після того, як з'ясувалося, що рак молочної залози дав метастази в мозок і кістки, Догерті каже, що вона була змушена думати про свою неминучу смерть і можливий похорон.

Хвора на рак Шеннен Догерті - про свої похорони: &quot;Це має бути вечірка&quot;

Шеннен Догерті (фото: instagram.com/theshando)

У нещодавньому випуску свого подкасту зірка поговорила з виконавцем свого заповіту, найкращим другом Крісом Кортаццо, про свої побажання щодо учасників її похорону.

"Я думаю, з'явиться багато людей, яких я не хочу. Я не хочу, щоб вони були там, тому що причини їхньої появи не обов'язково є найкращими, наприклад, я їм не дуже подобаюся. У них є свої причини. Але я їм не настільки подобаюся, щоб з’являтися на мій похорон", - поділилася думками Шеннен.

Хвора на рак Шеннен Догерті - про свої похорони: &quot;Це має бути вечірка&quot;

Шеннен Догерті (фото: instagram.com/theshando)

За словами знаменитості, вона не може пред'явити список з конкретними іменами, однак цих людей дуже багато.

Також акторка запропонувала провести службу у неї вдома, пояснивши, що це має бути "вечірка" і "свято".

"Я не хочу, щоб люди плакали або говорили: "Слава богу, ця сука вже мертва", - додала Догерті.

Нагадаємо, спочатку у неї діагностували рак молочної залози у 2015 році. Тоді артистка перенесла мастектомію, а також пройшла хіміотерапію та променеву терапію.

У квітні 2017-го наступила ремісія. Але у 2019 році рак повернувся, і наступного року Догерті повідомила про рак четвертої стадії з метастазами.

У червні 2023-го Шеннен розповіла, що рак поширився на її мозок і що вона перенесла операцію з видалення пухлини головного мозку.

Нещодавно Катерина Тишкевич розповіла, чому добровільно лягла до психлікарні.

Також акторка зізналася, чи буде судитись з лікарнею, через яку стався сепсис.

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