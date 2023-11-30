Шеннен Доерті розповіла про ускладнення невиліковної хворобі: "Не хочу помирати"

Про те, яке саме ускладнення у боротьбі з онкологією дізналась Шеннен, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю акторки для видання People.

Шеннен Доерті повідомила про ускладнення онкології

Днями Доерті дала інтерв’ю, де зізналась, що її 8-річна боротьба з раком молочних залоз не дала їй стовідсоткового результату. Всі знають, що рак - це дуже підступна хвороба.

Її можна вилікувати, але у більшості випадків, на час. Тобто досягти стану ремісії. Але його відсутність після курсу лвкування - не означає, що рак пішов назавжди. Багато людей стикаються з ним знову, на жаль.

Відомо, що акторка вісім років бореться зі своїм діагнозом і, звісно, замислюється, чому людство досі не винайшло ліків проти раку. Зараз стан Доерті не найкращий, адже хвороба поширилась на її кістки, а це дуже небезпечно для життя.

"Я не хочу вмирати. Я ще не закінчила жити. Я ще не закінчила любити. Я не закінчила творити. Я ще не закінчила сподіватися на те, що все зміниться на краще. Я просто не… я ще не закінчила", - каже актриса в інтерв’ю.

Також в розмові зі ЗМІ Шеннен торкнулась дуже важливої та делікатної теми. Вона проговорила про те, що люди знецінюють складний шлях боротьби онкохворих, адже не знають, що це таке.

Шоннен Доерті розповіла про поширення раку на кістки (фото: instagram.com/theshando)

"Люди просто вважають, що це означає, що ви не можете ходити, не можете їсти, не можете працювати. Вони відправляють вас на пасовище занадто рано: „Ти закінчив, ти на пенсії“, але насправді ми ще не закінчили. Ми енергійні люди, і в нас зовсім інші погляди на життя. Ми люди, які хочуть працювати, радіти життю і продовжують рухатися вперед. Мій найкращий спогад ще попереду", - каже акторка

Також зірка розповіла, що вона почуває, коли прокидається та засинає, розуміючи, що вона може не побороти онкологію.

"Я молюся. Я прокидаюся і лягаю спати, дякуючи Богові, молюся про речі, які для мене важливі, і не прошу занадто багато. Це з'єднує мене з вищою силою і духовністю. Моя віра - моя мантра", - зазначає Доерті.

Та цю тему, вона досліджуватиме у своєму подкасті в стилі мемуарів, під назвою "Let’s Be Clear with Shannen Doherty", прем’єра якого відбудеться 6 грудня.