Как Шеннен Догерти выглядела перед смертью. Боролась с раком до последнего (фото)

13 июля умерла Шеннен Догерти - известная актриса и звезда сериалов "Все женщины - ведьмы" и "Район Беверли-Гиллз 90210". Она несколько лет пыталась победить страшный недуг - рак груди. И артистка до последнего не сдавалась.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выглядела Догерти в последние годы своей жизни, а также, что она говорила о своей болезни.

Как выглядела онкобольная актриса

О своей болезни Догерти узнала в 2015 году. У нее обнаружили рак молочной железы. Актриса не планировала сдаваться, она начала борьбу.

Догерти в 2016 году (фото: instagram.com/theshando)

Через год она уже прошла химиотерапию. А потом Догерти сделали уже и радиотерапию. И возникла надежда, что болезнь отступила.

Актриса много лет пыталась одолеть рак (фото: instagram.com/theshando)

В 2017 году Шеннен даже говорила, что рак перешел в стадию ремиссии. Впрочем, это было только началом длительной и очень изнурительной истории борьбы с раком, который так и не удалось одолеть.

Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" (фото: instagram.com/theshando)

В 2020 году Догерти рассказала, что у нее серьезные пролемы. Рак прогрессировал до четвертой стадии. Актриса постоянно проходила лечение. От "химии" она несколько раз теряла волосы. Шеннен брила голову, носила платки и парик. Впрочем, она все равно продолжала борьбу.

Догерти с третьим мужчиной и подругой (фото: instagram.com/theshando)

Но в 2023 году врачи установили, что болезнь дала метастазы. Рак распространился сначала на мозг Шеннен, а затем - на кости. Состояние Догерти ухудшилось.

Догерти боролась с онкологией (фото: instagram.com/theshando)

"Я не хочу умирать. Я еще не закончила жить. Я еще не закончила любить. Я не закончила творить. Я еще не закончила надеяться, что все изменится к лучшему. Я просто не… Я еще не закончила", - говорила актриса. в одном из интервью.

Как Догерти боролась с раком (фото: instagram.com/theshando)

В январе 2024 года Шеннен призналась, что начала думать о своей неизбежной смерти. Более того, Догерти спланировала собственные похороны.

Шеннен Догерти (фото: instagram.com/theshando)

Она составила список людей, которые не должны приходить на церемонию прощания. Актриса хотела, чтобы похороны были похожи на вечеринку, а не на грустное событие.

На фоне этого стало известно, что Догерти развелась с мужем, с которым прожила 11 лет. И после этого актриса признавалась, что не готова к новым отношениям.

"Такие люди, как я, им тяжело встречаться с кем-то… Хотя бы потому, что ты понимаешь, что у них может закончиться срок годности", - говорила Шеннен.

Догерти в последние месяцы жизни (фото: instagram.com/theshando)

Актриса очень волновалась за свою маму. Она пыталась успеть сделать все, чтобы после смерти не оставить чего-то, что могло бы доставить лишние хлопоты ее самому родному человеку. Догерти даже продавала свои вещи, чтобы потом они не хранились в гараже матери.

Несмотря на рак, Шеннен продолжала вести активную социальную жизнь. Она вела подкасты, последний из которых вышел в июне.

Последние кадры с Догерти (скриншоты)

Ни операции, ни "химия", ни другие процедуры не смогли помочь Догерти. Она умерла, что стало большим потрясением для всех ее близких, друзей и фанатов.