Як ще в магазині зрозуміти, що одяг покриється ковтунцями

Крутий лайфхак з одягом

Щоб вам не втюхали неякісний трикотаж, зробіть йому тестування, як то кажуть, "не відходячи від каси".

Візьміть два шматочки тканини і енергійно потріть їх один об одного протягом 10-15 секунд.

Краще це зробити на якійсь внутрішній частині одежі, адже продавцю навряд чи сподобається зіпсований товар. Хоча коли мова йде про й так сумнівну якість...

Шматочок тканини без ковтунців

Така виглядає неякісний трикотаж після тертя

Чому утворюються ковтунці

Пухкі, слабо кручені волокна легко руйнуються і при подальшому терті заплутуються і закручуються в грудочки, які псують зовнішній вигляд речей.

Тертя виникає при експлуатації матеріалу людьми, будь-якому контакті поверхні матеріалу з іншими об'єктами, а також при пранні.

Не утворюють ковтунці натуральна бавовна, льон, шовк. Цікаво поводиться шерсть - вони можуть з'явитися в початковий період носки, а потім, скататися в кульки і зникнути.

Таке відбувається, бо з натуральних ниток волокна випадають легше і непомітніше, тоді як синтетичні волокна набагато міцніші, тому й ковтунці міцніше тримаються на поверхні матеріалу.

Якщо все ж одяг покрився ковтунцями

По-перше, вироби з вовняних тканин чи трикотажу краще не заношувати. Щоденне носіння найчастіше призведе до утворення ковтунців.

Якщо вони все ж таки з'явилися, найшвидший і бюджетний спосіб їх прибрати - використати спеціальну електричну машинку. У жодному разі не користуйтеся бритвою, адже лезом можна прорізати нитки та отримати дірку.

Ще є спеціальні засоби для прання, в яких варто прати тканини такого типу.