Как еще в магазине понять, что одежда покроется катышками

Крутой лайфхак с одеждой

Чтобы вам не втюхали некачественный трикотаж, сделайте ему тестирование, как говорится, "не отходя от кассы".

Возьмите два кусочка ткани и энергично потрите их друг о друга в течение 10-15 секунд.

Лучше это сделать на какой-нибудь внутренней части одежды, ведь продавцу вряд ли понравится испорченный товар. Хотя когда речь идет об и так сомнительном качестве...

Кусочек ткани без колтунцев

Такая выглядит некачественный трикотаж после трения

Почему образуются катышки

Рыхлые, слабо крученые волокна легко разрушаются и при дальнейшем трении запутываются и закручиваются в комочки, портящие внешний вид вещей.

Трение возникает при эксплуатации материала людьми, любом контакте поверхности материала с другими объектами, а также при стирке.

Не образуют катышки натуральный хлопок, лен, шелк. Интересно ведет себя шерсть – они могут появиться в начальный период носки, а затем, скататься в шарики и исчезнуть.

Такое происходит, потому что из натуральных нитей волокна выпадают легче и незаметнее, в то время как синтетические волокна гораздо прочнее, поэтому и катышки крепче держатся на поверхности материала.

Если все же одежда покрылась катышками

Во-первых, изделия из шерстяных тканей или трикотажа лучше не занашивать. Ежедневное ношение чаще всего приведет к образованию катышек.

Если они все же появились, самый быстрый и бюджетный способ их убрать – использовать специальную электрическую машинку. В любом случае не пользуйтесь бритвой, ведь лезвием можно прорезать нити и получить дырку.

Еще есть специальные средства для стирки, в которых следует стирать ткани такого типа.