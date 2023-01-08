Як ще в магазині зрозуміти, що одяг покриється ковтунцями
Багатьом знайома прикрість, коли новенька трикотажна кофтинка, спортивний костюм чи сукня покриваються ковтунцям вже після першої-другої носки або прання. Цікаво, що це не завжди залежить ані від бренду, ані від ціни…
Як ще в магазині зрозуміти, що одяг не варто купувати - читайте в матеріалі Styler нижче.
Крутий лайфхак з одягом
Щоб вам не втюхали неякісний трикотаж, зробіть йому тестування, як то кажуть, "не відходячи від каси".
Візьміть два шматочки тканини і енергійно потріть їх один об одного протягом 10-15 секунд.
Краще це зробити на якійсь внутрішній частині одежі, адже продавцю навряд чи сподобається зіпсований товар. Хоча коли мова йде про й так сумнівну якість...
Шматочок тканини без ковтунців
Така виглядає неякісний трикотаж після тертя
Чому утворюються ковтунці
Пухкі, слабо кручені волокна легко руйнуються і при подальшому терті заплутуються і закручуються в грудочки, які псують зовнішній вигляд речей.
Тертя виникає при експлуатації матеріалу людьми, будь-якому контакті поверхні матеріалу з іншими об'єктами, а також при пранні.
Не утворюють ковтунці натуральна бавовна, льон, шовк. Цікаво поводиться шерсть - вони можуть з'явитися в початковий період носки, а потім, скататися в кульки і зникнути.
Таке відбувається, бо з натуральних ниток волокна випадають легше і непомітніше, тоді як синтетичні волокна набагато міцніші, тому й ковтунці міцніше тримаються на поверхні матеріалу.
Якщо все ж одяг покрився ковтунцями
По-перше, вироби з вовняних тканин чи трикотажу краще не заношувати. Щоденне носіння найчастіше призведе до утворення ковтунців.
Якщо вони все ж таки з'явилися, найшвидший і бюджетний спосіб їх прибрати - використати спеціальну електричну машинку. У жодному разі не користуйтеся бритвою, адже лезом можна прорізати нитки та отримати дірку.
Ще є спеціальні засоби для прання, в яких варто прати тканини такого типу.
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