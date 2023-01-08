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Как еще в магазине понять, что одежда покроется катышками

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Воскресенье 08 января 2023 15:54
Как еще в магазине понять, что одежда покроется катышками Как проверить катышки на одежде (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Многим знакома досада, когда новенькая трикотажная кофточка, спортивный костюм или платье покрываются катышками уже после первой-второй носки или стирки. Интересно, что это не всегда зависит ни от бренда, ни от цены.

Как еще в магазине понять, что одежду не стоит покупать – читайте в материале Styler ниже.

Крутой лайфхак с одеждой

Чтобы вам не втюхали некачественный трикотаж, сделайте ему тестирование, как говорится, "не отходя от кассы".

Возьмите два кусочка ткани и энергично потрите их друг о друга в течение 10-15 секунд.

Лучше это сделать на какой-нибудь внутренней части одежды, ведь продавцу вряд ли понравится испорченный товар. Хотя когда речь идет об и так сомнительном качестве...

Как еще в магазине понять, что одежда покроется катышкамиКусочек ткани без колтунцев

Как еще в магазине понять, что одежда покроется катышкамиКак еще в магазине понять, что одежда покроется катышкамиТакая выглядит некачественный трикотаж после трения

Почему образуются катышки

Рыхлые, слабо крученые волокна легко разрушаются и при дальнейшем трении запутываются и закручиваются в комочки, портящие внешний вид вещей.

Трение возникает при эксплуатации материала людьми, любом контакте поверхности материала с другими объектами, а также при стирке.

Не образуют катышки натуральный хлопок, лен, шелк. Интересно ведет себя шерсть – они могут появиться в начальный период носки, а затем, скататься в шарики и исчезнуть.

Такое происходит, потому что из натуральных нитей волокна выпадают легче и незаметнее, в то время как синтетические волокна гораздо прочнее, поэтому и катышки крепче держатся на поверхности материала.

Если все же одежда покрылась катышками

Во-первых, изделия из шерстяных тканей или трикотажа лучше не занашивать. Ежедневное ношение чаще всего приведет к образованию катышек.

Если они все же появились, самый быстрый и бюджетный способ их убрать – использовать специальную электрическую машинку. В любом случае не пользуйтесь бритвой, ведь лезвием можно прорезать нити и получить дырку.

Еще есть специальные средства для стирки, в которых следует стирать ткани такого типа.

Напомним, раньше стилист рассказала, как носить белое зимой и не выглядеть смешно.

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