Як серіал "Ти" змінив Пенна Беджлі: скасував своє табу та готується стати татом

На що пішов Пенн Беджлі заради фіналу "Ти"

Образ сталкера зробив героя Пенна особливо популярним в соцмережах. Багато хто почав романтизувати його персонажа, що завжди дивувало виконавця головної ролі.

Особливу увагу привертали сцени пристрасті з його партнерками. Проте вже у 4 сезоні таких моментів не було, адже актор наклав на них табу. Звісно, деякі фани були розчаровані.

Втім, у фінальному сезоні трилера шанувальники помітили повернення Джо до більш відвертих сексуальних сцен. Виявляється, актор вирішив порушити власне правило заради фіналу історії..

"Мені довелося викинути це правило у вікно", - зізнався 38-річний Беджлі.

Пенн Беджлі на прем'єрі 5 сезону "Ти" (фото: Getty Images)

Він зазначив, що це було важке дискусійне питання, яке виникло перед ним і творчою командою перед фіналом шоу.

"Це було важливе питання: чим я готовий пожертвувати? Я досі вважаю, що таких сцен має бути якомога менше. Але якщо це виправдано сюжетом - зробімо це усвідомлено та обґрунтовано", - пояснив він.

Чому Джо Голдберг знову став романтичним героєм

У фіналі серіалу Джо заводить роман із молодою жінкою Бронте, яка влаштовується до нього в книжкову крамницю. Згодом з'ясовується, що вона хотіла помститися Джо за смерть колишньої асистентки Бек, проте в процесі сама закохується в нього. На думку актора, таке повернення було необхідним.

"Серіал мав повернутися до витоків. Джо знову сприймають як іконічного романтика, хоча це ілюзія, яка й зробила його таким небезпечним", - сказав він.



Як актор виріс разом з Джо

Попри небезпечність свого персонажа, Пенн все ж буде за ним сумувати. Саме в компанії Джо він прожив свої 30-ті роки.

Робота над серіалом збіглася з важливими подіями в особистому житті Беджлі. Перед тим, як взяти цю роль, він одружився зі співачкою Доміно Кірке. Під час роботи над проєктом у них народився син Джеймс, якому зараз 4 роки. За словами зірки, серіал навчив його, яким чоловіком точно не треба бути.

"Він навчив мене бути кращою людиною. Сам він у цьому провалився, проте мені довелося замислитися над усім, що нас поєднує", - зауважив Пенн.

А поки глядачі насолоджуються переглядом 5 сезону “Ти” в особистому житті Пенна розпочинається новий етап - разом з дружиною він очікує на народження синів-близнят. Також пара виховує 16-річного Кассіуса, якого артистка народила у попередніх стосунках.

Пен Беджлі разом з вагітною дружиною (фото: Getty Images)