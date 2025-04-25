Как сериал "Ты" изменил Пенна Бэджли: отменил свое табу и готовится стать папой

На что пошел Пенн Бэджли ради финала "Ты"

Образ сталкера сделал героя Пенна особенно популярным в соцсетях. Многие начали романтизировать его персонажа, что всегда удивляло исполнителя главной роли.

Особое внимание привлекали сцены страсти с его партнершами. Однако уже в 4 сезоне таких моментов не было, ведь актер наложил на них табу. Конечно, фаны были разочарованы.

Впрочем, в финальном сезоне триллера поклонники заметили возвращение Джо к более откровенным сексуальным сценам. Оказывается, актер решил нарушить собственное правило ради финала истории...

"Мне пришлось выбросить это правило в окно", - признался 38-летний Бэджли.

Пенн Бэджли на премьере 5 сезона "Ты" (фото: Getty Images)

Он отметил, что это был трудный дискуссионный вопрос, который возник перед ним и творческой командой перед финалом шоу.

"Это был важный вопрос: чем я готов пожертвовать? Я до сих пор считаю, что таких сцен должно быть как можно меньше. Но если это оправдано сюжетом - давайте сделаем это осознанно и обоснованно", - объяснил он.

Почему Джо Голдберг снова стал романтическим героем

В финале сериала Джо заводит роман с молодой женщиной Бронте, которая устраивается к нему в книжный магазин. Впоследствии выясняется, что она хотела отомстить Джо за смерть бывшей ассистентки Бек, однако в процессе сама влюбляется в него. По мнению актера, такое возвращение было необходимо.

"Сериал должен был вернуться к истокам. Джо снова воспринимают как иконического романтика, хотя это иллюзия, которая и сделала его таким опасным", - сказал он.



Как актер вырос вместе с Джо

Несмотря на опасность своего персонажа, Пенн все же будет по нему скучать. Именно в компании Джо он прожил свои 30-е годы.

Работа над сериалом совпала с важными событиями в личной жизни Бэджли. Перед тем, как взять эту роль, он женился на певице Домино Кирке. Во время работы над проектом у них родился сын Джеймс, которому сейчас 4 года. По словам звезды, сериал научил его, каким мужчиной точно не надо быть.

"Он научил меня быть лучшим человеком. Сам он в этом провалился, однако мне пришлось задуматься над всем, что нас объединяет", - отметил Пенн.

А пока зрители наслаждаются просмотром 5 сезона "Ты" в личной жизни Пенна начинается новый этап - вместе с женой он ожидает рождения сыновей-близнецов. Также пара воспитывает 16-летнего Кассиуса, которого артистка родила в предыдущих отношениях.

Пен Бэджли вместе с беременной женой (фото: Getty Images)