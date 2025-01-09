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Как в реальной жизни выглядит актер, сыгравший Тоновари в фильме "Аватар" (фото)

Четверг 09 января 2025 08:15
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Как в реальной жизни выглядит актер, сыгравший Тоновари в фильме "Аватар" (фото) Клифф Кертис (фото: Кинориум)
Автор: Иванна Пашкевич

В кинематографической вселенной "Аватара" герои становятся настоящими легендами благодаря своим уникальным образам. Одним из таких персонажей является Тоновари, лидер клана Меткаина, чьи харизма и сила запомнились зрителям.

Но как выглядит актер, воплотивший этого героя в реальной жизни? РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать больше о его личности за кадром.

Клиффорд Вивьен Девон Кертис, более известный как Клифф Кертис родился 27 июля 1968 года в городе Роторуа, что в Новой Зеландии. Он является известным новозеландским актером и продюсером.

В начале своей карьеры Кертис активно снимался на родине, а также исполнял второстепенные роли в американских кинолентах. Его внешность, обусловленная происхождением из народа маори, позволила актёру удачно воплощать на экране представителей различных этнических групп, включая евреев (в частности роль Иешуа-Иисуса в фильме "Воскресение"), арабов и латиноамериканцев.

Как в реальной жизни выглядит актер, сыгравший Тоновари в фильме &quot;Аватар&quot; (фото)

Клифф Кертис (фото: Кинориум)

Широкая известность пришла к актеру в 2015 году, когда он сыграл Трейвиса Манаву (англ. Travis Manawa) в телесериале AMC "Бойтесь ходячих мертвецов" - спин-оффе культового шоу "Ходячие мертвецы".

В августе 2018 года на экраны вышел блокбастер "Мег", в котором Клифф Кертис сыграл вместе с такими актерами, как Джейсон Стейтем и Руби Роуз.

Как в реальной жизни выглядит актер, сыгравший Тоновари в фильме &quot;Аватар&quot; (фото)Как в реальной жизни выглядит актер, сыгравший Тоновари в фильме &quot;Аватар&quot; (фото)

Клифф Кертис (фото: Кинориум)

Также он получил одну из ключевых ролей в четырех сиквелах фильма "Аватар", запланированных к выходу в 2020-2025 годах. В этих лентах Кертис исполняет роль Тоновари - вождя клана Меткаина.

Кроме актерской деятельности, Клифф является владельцем новозеландской кинопроизводственной компании "Фенуа Фильмз".

Как в реальной жизни выглядит актер, сыгравший Тоновари в фильме &quot;Аватар&quot; (фото)Как в реальной жизни выглядит актер, сыгравший Тоновари в фильме &quot;Аватар&quot; (фото)

Клифф Кертис (фото: Кинориум)

Что касается личной жизни звезды, ее он оберегает от посторонних. Известно, что актер обручился с избранницей в 2009 году. Церемония бракосочетания, организованная исключительно для самых близких людей, состоялась на его родине у озера - в месте, имеющем для него особое значение. Впоследствии жена подарила ему четверых детей.

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