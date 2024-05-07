Як пройшов перший закордонний візит короля та королеви Данії (фото)

Король Фредерік та королева Мері, які не так давно займають престол Данії, після королеви Маргарете, яка сама зреклася престолу , вперше вирушили за кордон з діловим візитом.

Детальніше про цю подію розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний Instagram- профіль монархів.

Як пройшов перший закордонний візит короля та королеви Данії

Перший закордонний візит короля Фредеріка та королеви Мері відбувся завдяки запрошенню його Величності Короля Карла XVI Густава.

Монархи з Данії прибули до сусідньої країни Швеції, на борту судна "Dannebrog" і змогли звернути на себе достатньо уваги.

З нагоди візиту королівського подружжя у палаці Стокгольма влаштували пишний прийом. На ньому королева Мері отримала з рук шведського монарха орден Серафимів, і стала першою жінкою в історії, яка стала лицарем шведського ордена.

Ця нагорода є досить вагомою для королеви, яка лише нещодавно вступила в обов’язки.

А король Фредерік у своїй урочистій промові відзначив тісний зв’язок між скандинавськими монархіями.

Король Фредерік та королева Мері у Короля XVI Густава (фото: instagram.com/detdanskekongehus)

"Моя бабуся народилася шведською принцесою, і хоча вона швидко перейняла данську мову, вона навчила мене розуміти шведську. Її голос, незалежно від мови спілкування, звучав для мене як символ турботи. Швеція, скільки себе пам’ятаю, завжди займала особливе місце в моєму розумі та серці", - сказав монарх.

Також на цьому заході окремої уваги заслуговує вбрання королеви Мері. Вона вибрала кремову сукню від бренду "Jesper Hovring" з ліфом, який прикрашений квітковим мереживом, що виглядає дуже акуратно. А доповнила свій образ вона рубіновою діадемою та намистом.

Натомість королева Швеції Сильвія також не поступається Мері у красі вбранні, жінка постала у сукні насиченого смарагдового кольору від бренду "Georg et Arend", яким зачарувала публіку.

Король Фредерік та королева Мері у своїй першій закордонній поїздці (фото: instagram.com/detdanskekongehus)