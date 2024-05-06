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Невже буде примирення? Для чого принц Гаррі планує зустріч з королем Чарльзом III

Понеділок 06 травня 2024 20:36
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Невже буде примирення? Для чого принц Гаррі планує зустріч з королем Чарльзом III Принц Гаррі з королем Чарльзом III (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Принц Гаррі має дуже складні відносини з членами королівської родини, і його батько король Чарльз - не виключення. Але на цьому тижні він планує зустріч з монархом.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail.

Навіщо принц Гаррі хоче зустрітися з батьком Чарльзом III

За інформацією з королівських джерел герцог Сассекський дуже хоче побачити свого батька під час важливої поїздки на "Ігри Нескорених" до Лондона та загалом планує підтримувати регулярний контакт з ним після того, як у нього діагностували рак. Але поки що це не дуже гарно вдається.

Принц буде присутній на церемонії в соборі Святого Павла, присвяченій 10-й річниці "Ігор Нескорених", лише за дві милі від того місця, де його батько відвідає інший захід у Лондоні в той самий час у цю середу.

Після того, як король нещодавно оголосив, що поновлює виконання своїх державних обов’язків, він має намір відвідати першу в цьому році садову вечірку в Букінгемському палаці, яка відбудеться 8 травня.

Очікується, що вечірка в саду та церемонія "Ігор Нескорених" завершаться близько 18 години що дозволить зустрітися сину з батьком особисто після короткої зустрічі у лютому.

Невже буде примирення? Для чого принц Гаррі планує зустріч з королем Чарльзом III

Герцог Сассекський планує зустрітися з батьком королем Чарльзом III (фото: Getty images)

"Очевидно, що він дуже хоче побачити свого батька, поки той продовжує одужувати, і більшість людей очікують ще одного возз’єднання", - каже королівське джерело.

Джерело додало, що Гаррі особливо хвилювався за свого батька і сподівається, що він одужає, щоб вони могли частіше бачити один одного.

Також існує думка, що король Чарльз III бажає побачити свого сина та відновити з ним нормальні стосунки.

Варто нагадати, що у після того, як королю поставили діагноз рак, Гаррі приїхав до нього ні кілька хвилин, щоб впевнитися, що його батько знаходиться у задовільному стані, тоді вони встигли поспілкуватися близько півгодини. Після цього герцог вирушив до США.

Раніше ми розповідали, як Чарльз III вийшов на прогулянку з королевою Каміллою.

Також читайте, чому принц Гаррі насправді відмовився від престолу.

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Чарльз III Принц Гаррі Королівська сім'я
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