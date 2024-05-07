Как прошел первый заграничный визит короля и королевы Дании (фото)

Король Фредерик и королева Мэри, недавно занимающие престол Дании, после королевы Маргарете, которая сама отреклась от престола , впервые отправились за границу с деловым визитом.

Детальнее об этом событии рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный Instagram- профиль монархов.

Как прошел первый заграничный визит короля и королевы Дании

Первый зарубежный визит короля Фредерика и королевы Мэри состоялся благодаря приглашению его Величества Короля Карла XVI Густава.

Монархи из Дании прибыли в соседнюю страну Швецию, на борту судна "Dannebrog" и смогли обратить на себя достаточно внимания.

По случаю визита королевской четы во дворце Стокгольма устроили пышный прием. На нем королева Мэри получила из рук шведского монарха орден Серафимов и стала первой женщиной в истории, ставшей рыцарем шведского ордена.

Эта награда достаточно весома для королевы, которая только недавно вступила в обязанности.

А король Фредерик в своей торжественной речи отметил тесную связь между скандинавскими монархиями.

Король Фредерик и королева Мэри у Короля XVI Густава (фото: instagram.com/detdanskekongehus)

"Моя бабушка родилась шведской принцессой, и хотя она быстро переняла датский язык, она научила меня понимать шведский. Ее голос, независимо от языка общения, звучал для меня как символ заботы. Швеция, сколько себя помню, всегда занимала особое место в моем разуме и сердце", - сказал монарх.

Также на этом мероприятии отдельного внимания заслуживает наряд королевы Мэри. Она выбрала кремовое платье от бренда "Jesper Hovring" с лифом, украшенным цветочным кружевом, что выглядит очень аккуратно. А дополнила свой образ она рубиновой диадемой и бусами.

В то же время королева Швеции Сильвия также не уступает Мэри в красоте наряда, женщина предстала в платье насыщенного изумрудного цвета от бренда "Georg et Arend", которым и очаровала публику.

Король Фредерик и королева Мэри в своей первой заграничной поездке (фото: instagram.com/detdanskekongehus)