Прем'єри квітня 2025 року: що подивитись у кінотеатрах

Квітень 2025 року обіцяє безліч яскравих прем’єр, які задовольнять смаки найвибагливіших кіноманів. Цього місяця на великі екрани виходять довгоочікувані блокбастери, видовищні фантастичні стрічки, захопливі трилери та зворушливі драми.

“Виживші. Вихід в пітьму” / Arcadian

Жанр: постапокаліптичний фільм жахів, бойовик

постапокаліптичний фільм жахів, бойовик Дата прем’єри: 3 квітня

Майже 15 років тому головний герой, втікаючи від страшної події, котра опустилася на землю, врятував двох хлопчиків, яких нині виховує як рідних дітей. Досі ховаючись від страшної небезпеки, що чатує у нічну годину, один із хлопців не встигає повернутися додому в зазначений час. Для порятунку своєї дитини чоловік вирушає на справжнє нічне полювання, аби повернути згубу додому.

"Мишоловка"

Жанр: воєнна драма, трилер

воєнна драма, трилер Дата прем’єри: 3 квітня

Антон вперше опиняється в зоні бойових дій, в бліндажі, вхід в який завалює від прямого влучання снаряда. Він приходить до тями з численними травмами, на самоті, ув’язнений під землею в кількох квадратних метрах, без виходу. Герой використовує всі доступні засоби й ресурси, щоб вибратися зі смертельної пастки.

"Такі дрібниці" / Small Things Like These

Жанр: історична драма

історична драма Дата прем’єри: 3 квітня

Напередодні Різдва Білл - добросердний торговець вугіллям і батько п'ятьох доньок - випадково дізнається про жахливі умови в місцевому монастирі, де утримують "занепалих жінок". Це відкриття пробуджує болісні спогади про власне дитинство та ставить чоловіка перед моральною дилемою: зберегти мовчання, як це роблять усі в місті, чи ризикнути всім, щоб врятувати жінок.

“Minecraft: Фільм” / A Minecraft Movie

Жанр: пригодницьке фентезі, комедія

пригодницьке фентезі, комедія Дата прем’єри: 3 квітня

Молода дівчина та її група дивовижних авантюристів опиняються в страшній небезпеці після того, як героїв раптово затягнуло в таємничий портал. Вони мусять об’єднати зусилля для того, щоб освоїтися в цьому химерному кубічному світі, аби врешті-решт повернутися до реальності. Попереду на них чекають непередбачувані випробування та цікаві квести, в яких друзі мають проявити свою сміливість, допитливість та власні унікальні навички.

"Киснева станція"

Жанр: біографічна драма

біографічна драма Дата прем’єри: 10 квітня

1980 рік, СРСР. Багаторічний політичний вʼязень Мустафа Джемілєв відбуває заслання у селищі Зирянка в радянській Якутії. Тут він працює на кисневій станції: щоденно наповнює іржаві балони киснем. Його повсякденна монотонна праця нагадує долю міфологічного Сізіфа.

"Фатальний меседж" / Drop

Жанр: трилер, детектив

трилер, детектив Дата прем’єри: 10 квітня

Вайолет - вдова та матір, яка вперше за довгий час вирішує піти на побачення. У дорогому ресторані вона полегшено зітхає: її кавалер Генрі виявляється навіть більш привабливим і чарівним, ніж вона очікувала.

Але романтична атмосфера швидко змінюється напругою, коли на телефон Вайолет починають приходити анонімні повідомлення. Спершу вони просто дратують, але дуже скоро перетворюються на справжній терор.

"Аматор" / The Amateur

Жанр: шпигунський трилер

шпигунський трилер Дата прем’єри: 10 квітня

Життя Чарлі Геллера, геніального, але замкнутого в собі співробітника ЦРУ, змінюється назавжди після трагічної загибелі його дружини під час терористичного акту в Лондоні.

Не отримавши підтримки від свого керівництва, він вирішує самостійно розкрити справу та вирушає у небезпечну подорож по всьому світу, щоб знайти винних. Його гострий розум - це єдина зброя, яка допомагає йому уникнути переслідувачів і здійснити помсту.

"Сплячі пси" / Sleeping Dogs

Жанр: кримінальний трилер

кримінальний трилер Дата прем’єри: 17 квітня

Колишній детектив через багато років з моменту страшного вбивства, що сталося при його службі, вирішує ще раз переглянути матеріали десятилітньої давності. Страждаючи доволі важкою хворобою, котра видозмінює йому пам’ять, кожна спроба згадати будь-яку деталь виявляється надзвичайно складною. Та неочікувано для себе чоловік відкриває нові докази, які докорінно можуть змінити хід давно забутої справи.

"Під замком" / Locked

Жанр : трилер

: трилер Дата прем’єри: 17 квітня

Необачний злодій обирає не надто відповідну жертву для свого чергового злочину. Зовсім скоро чоловік опиняється в пастці більш майстерного та владного героя, який розпочинає вести власну запеклу гру по своїм жорстоким правилам. Життя Едді знаходиться в страшній небезпеці, тож він змушений шукати будь-якого можливого шляху порятунку, доки в нього ще є час.

“Рейс навиліт” / Fight or Flight

Жанр: кримінальний бойовик

кримінальний бойовик Дата прем’єри: 17 квітня

Найманець Лукас хоче нарешті зав'язати, але боси дають останнє завдання: вистежувати та супроводити ціль у літаку. Проте ситуація значно ускладнюється, коли виявляється, що літак - повен скажених кілерів-убивць й в усіх є фото Лукаса.

"Грішники" / Sinners

Жанр: фільм жахів про надприродне

фільм жахів про надприродне Дата прем’єри: 17 квітня

Намагаючись назавжди полишити своє страшне минуле позаду та розпочати абсолютно нове буття, брати-близнюки повертаються до рідного міста, щоб почати все заново. Зовсім скоро вони дізнаються про те, що ще більші випробування чекають на них в недалекому майбутньому. Чи вдасться героям здолати всі перешкоди, які виникають на шляху, не піддаючи власні життя смертельним небезпекам?

"Квір" / Queer

Жанр: драма

драма Дата прем’єри: 24 квітня

У фільмі "Квір" розповідається історія молодого чоловіка, на ім'я Андрій, який вирішує збагатити своє життя та знайти себе у складних стосунках. Випадкова зустріч з незвичайною дівчиною Ромою перевертає його світ з ніг на голову. Вони разом пройдуть через багато випробувань та виявлять нове значення слова "кохання".

“Дві сестри”

Жанр: драма

драма Дата прем’єри: 24 квітня

Яшміна та Малгожата - зведені сестри, які давно припинили спілкування. Але звістка про те, що їхній батько поранений в Україні, змушує сестер разом вирушити на його пошуки до охопленої війною країни. Під час подорожі вони знайомляться з українцями, проходять крізь різноманітні випробування та життєзмінний досвід, що допомагає зблизитися, переоцінити цінності та нарешті зрозуміти одна одну.

"Очі: Легенда Карпат" / The Legend of Ochi

Жанр: пригодницьке фентезі

пригодницьке фентезі Дата прем’єри: 24 квітня

Дівчина Юля народилась серед могутніх Карпат, в лісах яких сховані таємничі магічні створіння. На деяких - полюють, від деяких - тікають. Про особливих - створюють легенди. Як про нового “знайомого” Юлі - чарівного Очі, якого конче треба повернути додому.

"Until Dawn: До світанку" / Until Dawn

Жанр: фільм жахів

фільм жахів Дата прем’єри: 24 квітня

Невелика компанія друзів вирішує оселитися в гірському шале, щоб весело провести вихідні. Відірвавшись від цивілізації та суспільного тиску, вісім молодих людей мають намір розслабитися як їм заманеться.

Однак незабаром вони починають підозрювати, що поруч хтось є. Вони дізнаються про місцеві легенди та монстра, який живе в лісі з давніх часів. Але ще страшніше те, що поблизу блукає цілком реальний маніяк у масці, який жадає нових жертв. Тепер друзям не до веселощів – їм доведеться рятуватися від жорстокої розправи.

"Аудитор-2" / The Accountant 2

Жанр: бойовик, трилер

бойовик, трилер Дата прем’єри: 24 квітня

Вбивство глави казначейства вимагає неабиякого підходу, Крістіан Вольф, бухгалтер з блискучим розумом, береться за справу. Він використовує свої знання і схильність до ризикованих методів, щоб проникнути в гущу фінансових інтриг, розкладаючи кожен фрагмент складного пазла.

У його руках - ключ до розгадки, яка може потрясти основи влади, але кожен його крок углиб змови збільшує небезпеку, що чекає на нього на кожному розі.

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