У Minecraft готується велике оновлення, яке кардинально поліпшить графіку (відео)
Під час заходу Minecraft Live, що відбувся на вихідних, Mojang представила нове оновлення, яке кардинально змінить візуальне сприйняття гри.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Новий рівень графіки з Vibrant Visuals
Vibrant Visuals - це графічне оновлення, на яке так довго чекали гравці. Воно включає динамічне освітлення, поліпшені тіні, вдосконалені відображення на воді, об'ємний туман, оновлену підводну графіку та багато іншого.
Оновлення з'явиться в Minecraft: Bedrock Edition і буде доступне у вигляді функції, що перемикається, тож кожен гравець зможе вмикати або вимикати його за своїм бажанням.
Mojang поділилася відео з демонстрацією Vibrant Visuals у дії, і різниця між поточною версією гри та оновленою має тонкий, але вражаючий вигляд. Сонячне світло проникає крізь дерева і шибки, тіні змінюються залежно від положення сонця і джерел світла, а підсвічені печери створюють похмуру і загадкову атмосферу.
Mojang заявила, що Vibrant Visuals поки перебуває на стадії тестування для Bedrock Edition, але в майбутньому компанія планує випустити оновлення і для Java Edition.
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