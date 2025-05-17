Як проголосувати на "Євробаченні-2025": покрокова інструкція для глядачів

Фінал "Євробачення-2025" вже зовсім близько. У суботу, 17 травня, глядачі по всьому світу не лише дивитимуться грандіозне музичне шоу з Базеля, а й самі стануть частиною його результатів - адже саме глядацьке голосування у поєднанні з оцінками журі визначить переможця.

Але як саме проголосувати? Чи можна безкоштовно це зробити в Україні? І що робити, якщо ви перебуваєте за кордоном? Усе найголовніше - в інструкції від РБК-Україна.

Коли відкриється голосування за переможця "Євробачення-2025"

Голосування відкривається після виступу останнього учасника (приблизно о 00:15.). Загалом у фіналі виступає 26 країн, і тільки після завершення всіх номерів ведучі дадуть сигнал про старт голосування.

Тривалість голосування - 40 хвилин. Саме у цей період глядачі можуть зробити свій вибір.

"Євробачення-2025": способи голосування

Голосування відбувається через офіційний додаток Eurovision або за допомогою SMS (лише в деяких країнах).

Також цього року знову працює система голосування від глядачів з країн, які не беруть участі у конкурсі (Rest of the World vote).

Через додаток Eurovision App

Найзручніший та найпопулярніший спосіб. Для цього потрібно:

Завантажити безкоштовний додаток Eurovision Song Contest (доступний для iOS та Android)

Відкрити розділ "Vote"

Обрати учасника, який вам сподобався

Підтвердити голосування (у деяких країнах - за додаткову оплату через мобільного оператора).

Глядач може віддати голос до 20 разів, але не більше 5 разів за одного учасника.

У додатку Eurovision після завершення шоу можна побачити статистику: за кого ви голосували, які країни отримали найбільше балів у вашому регіоні, а також рейтинг улюбленців публіки.

Через SMS (у країнах, де доступна така опція)

У деяких країнах голосування доступне також за допомогою SMS. Під час шоу на екрані вказуються номери та коди для голосування. Зверніть увагу: Україна не використовує SMS-голосування.

"Rest of the World vote"

Це окрема система для глядачів із країн, які не беруть участі в конкурсі. Наприклад, мешканці США, Канади, Казахстану чи ОАЕ можуть голосувати через спеціальний розділ на цьому сайті. Там необхідно:

Обрати країну, де ви перебуваєте

Обрати улюбленого виконавця

Сплатити невелику суму за голос (карткою або PayPal).

Голос Rest of the World враховується як одна "країна" і має таку ж вагу, як голосування будь-якої з країн-учасниць.

Як формуються результати голосування

Підсумковий бал кожної країни складається з двох частин:

голосування професійного журі (50%)

глядацьке голосування (телевотинг) (50%)

Українські журі теж оцінюють усі номери, окрім свого. Їхні оцінки будуть оголошені в прямому ефірі Jerry Heil - речницею України на "Євробаченні-2025".

Глядацькі голоси зі всіх країн підсумовуються і формують окрему шкалу. Саме в останні хвилини шоу ведучі покажуть, скільки балів від публіки отримав кожен учасник.

Як голосувати за Україну в фіналі "Євробачення-2025"

Ви можете проголосувати за Україну, якщо перебуваєте не в Україні.

Якщо ви в країні-учасниці "Євробачення" (наприклад, Польща, Німеччина, Чехія, Італія тощо), то можете голосувати через офіційний додаток Eurovision App або через SMS (якщо така опція доступна).

Ви не зможете проголосувати за представника тієї країни, у якій перебуваєте (наприклад, з Польщі не можна голосувати за польського учасника).

Зазначимо, що глядачі з України не можуть голосувати за свого представника - тобто за гурт Ziferblat проголосувати з України не вийде. Проте можна підтримати будь-якого з інших 25 фіналістів.

Нагадаємо, 17 травня гурт Ziferblat представить нашу країну у фіналі “Євробачення-2025” з піснею "Bird of Pray". Фінал розпочнеться о 22:00 за київським часом, а українці виступлять під сьомим номером, що орієнтовно припадає на 22:35-22:40.

Трансляцію фіналу можна переглянути на телеканалі "Суспільне Культура", а також онлайн на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest.

Щоб не пропустити виступ Ziferblat та дізнатися, хто стане переможцем "Євробачення-2025", увімкніть "UA: Перший" або "Суспільне Культура", а також онлайн на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest.