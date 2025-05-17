Как проголосовать на "Евровидении-2025": пошаговая инструкция для зрителей

Финал "Евровидения-2025" уже совсем близко. В субботу, 17 мая, зрители по всему миру не только будут смотреть грандиозное музыкальное шоу из Базеля, но и сами станут частью его результатов - ведь именно зрительское голосование в сочетании с оценками жюри определит победителя.

Но как именно проголосовать? Можно ли бесплатно это сделать в Украине? И что делать, если вы находитесь за границей? Все самое главное - в инструкции от РБК-Украина.

Когда откроется голосование за победителя "Евровидения-2025"

Голосование открывается после выступления последнего участника (примерно в 00:15.). Всего в финале выступает 26 стран, и только после завершения всех номеров ведущие дадут сигнал о старте голосования.

Продолжительность голосования - 40 минут. Именно в этот период зрители могут сделать свой выбор.

"Евровидение-2025": способы голосования

Голосование происходит через официальное приложение Eurovision или с помощью SMS (только в некоторых странах).

Также в этом году снова работает система голосования от зрителей из стран, которые не участвуют в конкурсе (Rest of the World vote).

Через приложение Eurovision App

Самый удобный и популярный способ. Для этого нужно:

Скачать бесплатное приложение Eurovision Song Contest (доступно для iOS и Android)

Открыть раздел "Vote"

Выбрать участника, который вам понравился

Подтвердить голосование (в некоторых странах - за дополнительную оплату через мобильного оператора).

Зритель может отдать голос до 20 раз, но не более 5 раз за одного участника.

В приложении Eurovision после завершения шоу можно увидеть статистику: за кого вы голосовали, какие страны получили больше всего баллов в вашем регионе, а также рейтинг любимчиков публики.

Через SMS (в странах, где доступна такая опция)

В некоторых странах голосование доступно также с помощью SMS. Во время шоу на экране указываются номера и коды для голосования. Обратите внимание: Украина не использует SMS-голосование.

"Rest of the World vote"

Это отдельная система для зрителей из стран, которые не участвуют в конкурсе. Например, жители США, Канады, Казахстана или ОАЭ могут голосовать через специальный раздел на этом сайте. Там необходимо:

Выбрать страну, где вы находитесь

Выбрать любимого исполнителя

Оплатить небольшую сумму за голос (карточкой или PayPal).

Голос Rest of the World учитывается как одна "страна" и имеет такой же вес, как голосование любой из стран-участниц.

Как формируются результаты голосования

Итоговый балл каждой страны состоит из двух частей:

голосование профессионального жюри (50%)

зрительское голосование (телевотинг) (50%)

Украинские жюри тоже оценивают все номера, кроме своего. Их оценки будут объявлены в прямом эфире Jerry Heil - спикером Украины на "Евровидении-2025".

Зрительские голоса из всех стран суммируются и формируют отдельную шкалу. Именно в последние минуты шоу ведущие покажут, сколько баллов от публики получил каждый участник.

Как голосовать за Украину в финале "Евровидения-2025"

Вы можете проголосовать за Украину, если находитесь не в Украине.

Если вы в стране-участнице "Евровидения" (например, Польша, Германия, Чехия, Италия и т.д.), то можете голосовать через официальное приложение Eurovision App или через SMS (если такая опция доступна).

Вы не сможете проголосовать за представителя той страны, в которой находитесь (например, из Польши нельзя голосовать за польского участника).

Отметим, что зрители из Украины не могут голосовать за своего представителя - то есть за группу Ziferblat проголосовать из Украины не получится. Однако можно поддержать любого из других 25 финалистов.

Напомним, 17 мая группа Ziferblat представит нашу страну в финале "Евровидения-2025" с песней "Bird of Pray". Финал начнется в 22:00 по киевскому времени, а украинцы выступят под седьмым номером, что ориентировочно приходится на 22:35-22:40.

Трансляцию финала можно посмотреть на телеканале "Суспільне Культура", а также онлайн на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Чтобы не пропустить выступление Ziferblat и узнать, кто станет победителем "Евровидения-2025", включите "UA: Перший" или "Суспільне Культура", а также онлайн на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest.