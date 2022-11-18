Як продовжити заряд батареї телефону та життя павербанку: корисні лайфхаки
В Україні продовжуються відключення світла через масові обстріли енергетичної інфраструктури. Часом доводиться сидіти без електрики багато годин, поки тривають ремонти чи стабілізується система.
У таких умовах складно зарядити телефони та смартфони, а зарядки повербанку не завжди вистачає.
Які лайфхаки допоможуть вам продовжити заряд батареї та життя повербанку – читайте у матеріалі нижче.
Як продовжити заряд батареї
- Встановіть темні шпалери, приберіть яскравість, зменшіть звук та час блокування екрана.
- Вимкніть усі програми та програми, якими ви не користуєтеся в цей момент.
- Вимикайте інтернет, якщо ви ним не користуєтесь
- Увімкніть "Не турбувати" або "Авіа"
- Вимкніть iCloud, Wi-Fi, Siri, Bluetooth, візуальні ефекти
- Вимкніть відстеження фізичної активності
- Вимкніть геолокацію (у тому випадку, якщо ви знаходитесь у безпечному місці)
- Увімкніть режим економії батареї або адаптивне користування
- Обмежте роботу програм, які використовують багато заряду
Додаткові функції, які варто вимкнути
Якщо ви впевнений користувач смартфона, то зможете знайти в налаштуваннях інші функції, які використовують багато енергії. Наприклад, VPN або спеціальні програми для фітнесу - які рахують ваш пульс, крокоміри тощо.
Їх можна вимкнути на якийсь час повністю або заборонити їм використання енергію у фоновому режимі. Знайти такі програми можна в розділі "Параметри" - "Живлення та продуктивність".
Постарайтеся в режимі економії батареї не використовувати месенджери та соціальні мережі – вони споживають багато енергії. Ці програми також використовують енергію у фоновому режимі.
До речі, у багатьох месенджерів та соціальних мереж є версії Lite – вони менше використовують енергії та працюють краще за поганого зв'язку.
Що ще допоможе?
Завантажте на свій телефон програми, які працюють без Інтернету. Наприклад, карти чи месенджери для зв'язку.
Є ще один варіант, щоб не залишитися без зв'язку – дістаньте зі скриньки старий кнопковий телефон. І вставте в нього будь-яку зі своїх карток. Такі телефони тримають батарею від 3 днів до тижня і для екстреного дзвінка вам вистачить.
Почитати новини або отримати сигнал повітряної тривоги ви не зможете, але зв'язатися з близькими - зможете.
Як продовжити життя повербанку
Павербанк, як і всі електронні прилади, потребує правильного догляду. Вони зазвичай два види батарей - літій-іонні (Li-Ion) і літій-полімерні (Li-Pol).
Прості повербанки розраховані на 500-1000 зарядок. Але й вони можуть старіти, виходити з ладу та переставати працювати. Якщо повербанк пошкоджено – не використовуйте його, це небезпечно.
Новий павербанк потрібно прогнати через 2-3 цикли повної зарядки та розрядки. Потім таку процедуру варто проводити не частіше ніж один раз на три місяці.
Ставте повербанк на зарядку, коли він має 10-20% заряду.
Не допускайте перегрівання або переохолодження повербанку.
Повербанк не можна кидати, бити, сідати на нього. Варто уникати потрапляння води чи надмірної вологості.
Не залишайте повербанк у машині під час холодів.
До речі, ми писали про те, як можна підзарядити смартфон без електрики.
А ще розповідали про те, якими месенджерами можна скористатися без інтернету.