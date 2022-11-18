Як продовжити заряд батареї телефону та життя павербанку: корисні лайфхаки

У таких умовах складно зарядити телефони та смартфони, а зарядки повербанку не завжди вистачає.

В Україні продовжуються відключення світла через масові обстріли енергетичної інфраструктури. Часом доводиться сидіти без електрики багато годин, поки тривають ремонти чи стабілізується система.

Які лайфхаки допоможуть вам продовжити заряд батареї та життя повербанку – читайте у матеріалі нижче.

Як продовжити заряд батареї

Встановіть темні шпалери, приберіть яскравість, зменшіть звук та час блокування екрана.

Вимкніть усі програми та програми, якими ви не користуєтеся в цей момент.

Вимикайте інтернет, якщо ви ним не користуєтесь

Увімкніть "Не турбувати" або "Авіа"

Вимкніть iCloud, Wi-Fi, Siri, Bluetooth, візуальні ефекти

Вимкніть відстеження фізичної активності

Вимкніть геолокацію (у тому випадку, якщо ви знаходитесь у безпечному місці)

Увімкніть режим економії батареї або адаптивне користування

Обмежте роботу програм, які використовують багато заряду

Додаткові функції, які варто вимкнути

Якщо ви впевнений користувач смартфона, то зможете знайти в налаштуваннях інші функції, які використовують багато енергії. Наприклад, VPN або спеціальні програми для фітнесу - які рахують ваш пульс, крокоміри тощо.

Їх можна вимкнути на якийсь час повністю або заборонити їм використання енергію у фоновому режимі. Знайти такі програми можна в розділі "Параметри" - "Живлення та продуктивність".

Постарайтеся в режимі економії батареї не використовувати месенджери та соціальні мережі – вони споживають багато енергії. Ці програми також використовують енергію у фоновому режимі.

До речі, у багатьох месенджерів та соціальних мереж є версії Lite – вони менше використовують енергії та працюють краще за поганого зв'язку.

Що ще допоможе?

Завантажте на свій телефон програми, які працюють без Інтернету. Наприклад, карти чи месенджери для зв'язку.

Є ще один варіант, щоб не залишитися без зв'язку – дістаньте зі скриньки старий кнопковий телефон. І вставте в нього будь-яку зі своїх карток. Такі телефони тримають батарею від 3 днів до тижня і для екстреного дзвінка вам вистачить.

Почитати новини або отримати сигнал повітряної тривоги ви не зможете, але зв'язатися з близькими - зможете.

Як продовжити життя повербанку

Павербанк, як і всі електронні прилади, потребує правильного догляду. Вони зазвичай два види батарей - літій-іонні (Li-Ion) і літій-полімерні (Li-Pol).

Прості повербанки розраховані на 500-1000 зарядок. Але й вони можуть старіти, виходити з ладу та переставати працювати. Якщо повербанк пошкоджено – не використовуйте його, це небезпечно.

Новий павербанк потрібно прогнати через 2-3 цикли повної зарядки та розрядки. Потім таку процедуру варто проводити не частіше ніж один раз на три місяці.

Ставте повербанк на зарядку, коли він має 10-20% заряду.

Не допускайте перегрівання або переохолодження повербанку.

Повербанк не можна кидати, бити, сідати на нього. Варто уникати потрапляння води чи надмірної вологості.

Не залишайте повербанк у машині під час холодів.