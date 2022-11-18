ua ru
Пт, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як продовжити заряд батареї телефону та життя павербанку: корисні лайфхаки

Новость на русском →
П'ятниця 18 листопада 2022 15:48
Як продовжити заряд батареї телефону та життя павербанку: корисні лайфхаки Фото: Як продовжити заряд батареї смартфона (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні продовжуються відключення світла через масові обстріли енергетичної інфраструктури. Часом доводиться сидіти без електрики багато годин, поки тривають ремонти чи стабілізується система.

У таких умовах складно зарядити телефони та смартфони, а зарядки повербанку не завжди вистачає.

Які лайфхаки допоможуть вам продовжити заряд батареї та життя повербанку – читайте у матеріалі нижче.

Як продовжити заряд батареї

  • Встановіть темні шпалери, приберіть яскравість, зменшіть звук та час блокування екрана.
  • Вимкніть усі програми та програми, якими ви не користуєтеся в цей момент.
  • Вимикайте інтернет, якщо ви ним не користуєтесь
  • Увімкніть "Не турбувати" або "Авіа"
  • Вимкніть iCloud, Wi-Fi, Siri, Bluetooth, візуальні ефекти
  • Вимкніть відстеження фізичної активності
  • Вимкніть геолокацію (у тому випадку, якщо ви знаходитесь у безпечному місці)
  • Увімкніть режим економії батареї або адаптивне користування
  • Обмежте роботу програм, які використовують багато заряду

Додаткові функції, які варто вимкнути

Якщо ви впевнений користувач смартфона, то зможете знайти в налаштуваннях інші функції, які використовують багато енергії. Наприклад, VPN або спеціальні програми для фітнесу - які рахують ваш пульс, крокоміри тощо.

Їх можна вимкнути на якийсь час повністю або заборонити їм використання енергію у фоновому режимі. Знайти такі програми можна в розділі "Параметри" - "Живлення та продуктивність".

Постарайтеся в режимі економії батареї не використовувати месенджери та соціальні мережі – вони споживають багато енергії. Ці програми також використовують енергію у фоновому режимі.

До речі, у багатьох месенджерів та соціальних мереж є версії Lite – вони менше використовують енергії та працюють краще за поганого зв'язку.

Що ще допоможе?

Завантажте на свій телефон програми, які працюють без Інтернету. Наприклад, карти чи месенджери для зв'язку.

Є ще один варіант, щоб не залишитися без зв'язку – дістаньте зі скриньки старий кнопковий телефон. І вставте в нього будь-яку зі своїх карток. Такі телефони тримають батарею від 3 днів до тижня і для екстреного дзвінка вам вистачить.

Почитати новини або отримати сигнал повітряної тривоги ви не зможете, але зв'язатися з близькими - зможете.

Як продовжити життя повербанку

Павербанк, як і всі електронні прилади, потребує правильного догляду. Вони зазвичай два види батарей - літій-іонні (Li-Ion) і літій-полімерні (Li-Pol).

Прості повербанки розраховані на 500-1000 зарядок. Але й вони можуть старіти, виходити з ладу та переставати працювати. Якщо повербанк пошкоджено – не використовуйте його, це небезпечно.

Новий павербанк потрібно прогнати через 2-3 цикли повної зарядки та розрядки. Потім таку процедуру варто проводити не частіше ніж один раз на три місяці.

Ставте повербанк на зарядку, коли він має 10-20% заряду.

Не допускайте перегрівання або переохолодження повербанку.

Повербанк не можна кидати, бити, сідати на нього. Варто уникати потрапляння води чи надмірної вологості.

Не залишайте повербанк у машині під час холодів.

До речі, ми писали про те, як можна підзарядити смартфон без електрики.

А ще розповідали про те, якими месенджерами можна скористатися без інтернету.

Читайте РБК-Україна в Google News
смартфон телефон