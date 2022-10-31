Як підзарядити смартфон за відсутності електрики: найпростіші способи

Без смартфона ми вже не уявляємо своє життя. У ньому знаходиться абсолютно все - доступ до електронної пошти, облікових записів у соцмережах, гаманець і часом навіть робота. В умовах відключення електроенергії смартфон потрібен із повним зарядом батареї.

А що ж робити, якщо батарея майже на нулі, електроенергії немає і найближчим часом не передбачається? Які способи допоможуть підзарядити телефон, розповіли в Vikna.

Як зарядити телефон без електрики

Павербанк. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну павербанки стали незамінними помічниками багатьох українців. Вони є зараз у торгових мережах у доступі – на будь-який гаманець та потужність. Цей спосіб не залишитися без зв'язку – найпростіший.

Велосипедний генератор. Мініатюрний генератор розміщений у колесі велосипеда, і він заряджається під час руху. Такий генератор можна зняти та взяти з собою в укриття, щоб зарядити телефон.

Автомобіль. Якщо у тебе чи у твоїх друзів, чи сусідів є машина, то зарядити телефон буде просто. Наразі автомобільні зарядки є вже майже в кожному автомобілі.

Від ноутбука. Якщо світло відключили й ноутбук у цей час було вимкнено, то заряду батареї вистачить, щоб підзарядити телефон хоч трохи. Потрібен тільки кабель - підключи телефон до ноута, постав у смартфоні режим польоту та почекай. Цей варіант буде повільним, але для важливих дзвінків батареї вистачить.

Від колонки. Якщо вдома є потужна колонка, за допомогою кабелю підключи її до телефону. Повністю зарядити батарею не вийде, але зв'язок для термінового дзвінка цей варіант забезпечить.

Як заряджати телефон не можна

Інтернет наповнений народними порадами про те, як можна зарядити телефон за допомогою підручних засобів – лимона, джинсів, ножів тощо.

Фахівці не рекомендують використовувати ці методи, оскільки є дуже великий ризик зіпсувати батарею. Підвищення температури дасть кілька відсотків заряду, але сама батарея може сильно нагрітися та згоріти.

Найкраще використовувати найпростіші методи для зменшення активності: