Як пришвидшити дозрівання авокадо: можна буде їсти вже через 2 хвилини

Авокадо - смачний і здоровий продукт, який потрібно щодня вживати. Часто трапляється, коли в магазині можна придбати незрілий авокадо. Однак, не варто розчаровуватись, адже можна швидко прискорити його дозрівання.
Про це пише SantePlus.
Авокадо має багато корисних властивостей, тому його називають суперпродуктом. Такий продукт багатий поживними речовинами, такими як вітамін Е, С, В6, мідь або навіть фолієва кислота. Також він є джерелом антиоксидантів і протизапальних сполук.
Окрім того, авокадо сприяє здоров’ю кишечника, а також підтримує здорову вагу тіла.
Допоможе мікрохвильовка
Щоб прискорити дозрівання авокадо, необхідно дотримуватись такої інструкції:
Зазначається, що цей спосіб найкраще працює, коли авокадо майже дозріло. Тобто він не повинен бути твердим, як камінь.
Використайте духовку
Метод духовки та фольги є одним із найефективніших, якщо вам потрібно з’їсти авокадо відразу. Однак такий спосіб може дещо вплинути на смак і текстуру авокадо. Зокрема, необхідно:
Банановий трюк для дозрівання авокадо
Якщо ви не надто поспішаєте і можете почекати ще день-два, то можна покласти авокадо поруч із бананом або помістити в паперовий/ поліетиленовий пакет, щоб пришвидшити процес.
Ви також можете загорнути своє авокадо в газету, щоб він дозрів лише через кілька днів. Тоді він буде виробляти етилен - газ, який дозволяє йому дозріти.
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